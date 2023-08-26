Малуда советует Лукаку "Тоттенхэм" или "Вест Хэм"

Бывший вингер "Челси" Флоран Малуда рекомендовал нападающему "синих" Ромелу Лукаку перейти в "Тоттенхэм" или "Вест Хэм".

Как известно, Лукаку не входит в планы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, но пока "синим" не удается найти покупателя на 30-летнего бельгийца.



Малуда признает, что Лукаку нужно покинуть "Челси", однако Флоран считает, что Ромелу не обязательно покидать Премьер-Лигу и даже Лондон.



"К сожалению, это переломный момент для Лукаку в "Челси". Похоже, это не связано с футболом, это касается ощущений. Будучи фанатом, грустно это видеть, но их с клубом пути лежат порознь".



"Лукаку все еще на многое способен в европейском футболе, но он чувствительная личность. Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" был бы хорошей идеей. Вот "Тоттенхэм" — хороший вариант. Переход в другой клуб из Лондона может его устроить".



"Тоттехнэм" может быть вариантом, но "Вест Хэм" — тоже хорошая идея. Думаю, его желание играть матчи поможет ему сделать правильный выбор".



"Это грустно, и люди не рады, потому что они видят, как он несчастен", — сообщил Малуда Betway.