Тен Хаг: "Дело не в полузащите — мы не бегаем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что неубедительная игра его команды на старте нового сезона не связана с полузащитой.

На старте нового сезона у фанатов и экспертов были большие претензии к трио полузащитников "Юнайтед" из Бруну Фернандеша, Мейсона Маунта и Каземиро.



Однако Тен Хаг прежде всего винит свою четверку защитников, а также атакующих игроков, требуя прикладывать больше усилий на футбольном поле.



"Дело не в полузащите, дело в обороне и атаке. Из-за этого мы оставляли свободное пространство. Они (игроки МЮ) не бегали. Они бегали в неправильные моменты и слишком поздно — особенно впереди. Они не возвращались назад. Это уже произошло, и это невозможно изменить. Здесь мы требуем бегать, если ты хочешь побеждать в матчах".



"Первые 35 минут (против "Тоттенхэма") мы были так хороши. Мы полностью доминировали. Мы должны были забивать минимум раз, а то и два. Соперник ничего не мог с нами поделать. А затем в игре случились вещи, игроки отвлеклись и перестали выполнять свою работу. Я не привык к этому от своей команды, потому что прежде они всегда выполняли свою работу. Это то, что ожидают фанаты и что требуем мы".



"Конечно, мы не соответствовали своим стандартам в этих двух матчах, но "Вулверхэмптон" мы хотя бы победили. Мы провели очень хорошие 35 минут против "Тоттенхэма", но в "Манчестер Юнайтед" требуют делать это 90 минут. И ты должен делать это в каждом матче, несмотря ни на что".



"Я сказал об этом игрокам, я дал им обратную связь и объяснил, что это недопустимо. Мы должны делать свою работу как команда, вместе. Каждый из нас должен взять ответственность на себя. Нам нужны ответственные игроки".



"Мы в одной лодке, и я тоже ответственен за это. Мы должны выполнять работу вместе, и мы должны признать, что в этих двух первых матчах мы были недостаточно хороши, но мы все равно выиграли один из них. У нас очень хорошая команда, и мы будем побеждать в матчах, если каждый будет выполнять свою работу", — цитирует Тен Хага The Guardian.