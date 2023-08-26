Почеттино считает, что Джексон может стать одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино убежден, что его нападающий Николя Джексон способен стать одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.
Накануне Джексон, купленный этим летом у "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов, открыл счет своим голам за "Челси", упрочив победу над "Лутоном" (3:0).
После матча на "Стэмфорд Бридж" Почеттино похвалил Джексона, выдав 22-летнему сенегальцу большой аванс на будущее.
"Он молодой игрок, который приехал из другой лиги, и адаптироваться к Премьер-Лиге не бывает легко, но его мастерство при нем".
"Нам не нужно просить его бегать, прессинговать, помогать команде без мяча, потому что его мастерство обеспечивает это. А также он удивительным образом владеет своими ногами, что позволяет ему бежать с мячом, связывать игру команды и забивать голы".
"И если он будет забивать голы, то нет сомнений, что это лишь вопрос времени, прежде чем он станет одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге", — сообщил Почеттино Sky Sports.
26.08.2023 09:00
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Что-то новенькое он моча
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