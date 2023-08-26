Пети: "Кайседо и Лавиа выбрали "Челси" из-за денег"
Бывший игрок "Челси" и "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что полузащитники Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа выбрали "Челси", а не "Ливерпуль" исключительно из-за денег.
Ранее в августе "Ливерпуль" согласовал стоимость Кайседо, но тот отверг "красных" и перешел в "Челси". Затем история повторилась с Лавиа.
Тот и другой по-разному объясняли свои мотивы, однако Пети убежден, что на самом деле все гораздо банальнее.
"Я не собираюсь говорить ничего глупого, но все мы знаем, почему они перешли в "Челси".
"Со спортивной точки зрения лучшим решением прямо сейчас было бы отправиться в "Ливерпуль". На месте Кайседо или Лавиа я бы отправился в "Ливерпуль" вместо "Челси", потому что я не могу увидеть ясный план в том, что происходит в "Челси".
"Теперь у них около 35 игроков, что безумие! 35 игроков? Да, ладно".
"Как много игроков им нужно? Это будет кошмар, как и в прошлом сезоне".
"Когда смотришь на "Ливерпуль", то полузащита выглядит той зоной, которая особенно нуждается в усилении, хотя они и купили Собослаи с Макаллистером".
"На месте Кайседо я бы перешел в "Ливерпуль", потому что там я бы воссоединился с Макаллистером и играл бы под меньшим давлением из-за ухода большого количества полузащитников из клуба. На мой взгляд, ответ очень прост".
"Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавиа решили перейти в "Челси", то ответ будет простым: деньги. Клубами и игроками движут деньги", — цитирует Пети Metro.
26.08.2023 08:00
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