3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Арсенал против Фулхэма В субботу, 26 августа, шестью поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ТОТТЕНХЭМ 14:30

"Борнмут" не знает побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (1 ничья, 5 поражений). "Тоттенхэм" выиграл только один из 11 последних выездных поединков во всех соревнованиях (3 ничьи, 7 поражений). 12 встреч "вишенок" и "шпор" в рамках высшего дивизиона принесли 40 голов — в среднем по 3.33 за матч.

Полузащитнику Тайлеру Адамсу придется подождать своего дебюта за "Борнмут" из-за травмы задней поверхности бедра. Льюис Кук практически залечил пах, но Данго Уаттара, Алекс Скотт и Маркус Тавернье пока не готовы покинуть лазарет.

Полузащитник Джеймс Мэддисон должен сыграть за "Тоттенхэм", несмотря на проблемы с лодыжкой. Родриго Бентанкур, Брайан Хиль и Райан Сессеньон по-прежнему травмированы.

АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Арсенал" не проиграл ни одного из 13 последних лондонских дерби в Премьер-Лиге (11 побед, 2 ничьи). А вот у "Фулхэма" только одна победа в 19 последних столичных дерби в высшем дивизионе (4 ничьи, 14 поражений). "Дачники" еще никогда не побеждали на поле "канониров" во всех соревнованиях (6 ничьих, 25 поражений).

Нападающий Габриэль Жезус оправился после повреждения колена и готов впервые в сезоне сыграть за "Арсенал". Такехиро Томиясу дисквалифицирован.

Капитан "Фулхэма" Тим Рим дисквалифицирован после своего удаления в прошлый уикенд. Виллиан под вопросом из-за проблем с ахиллом. Жоау Палинья может вернуться в старт.

БРЕНТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00

"Брентфорд" потерпел лишь одно поражение в 16 последних домашних матчах Премьер-Лиги — 1:2 от "Ньюкасла" в апреле. Девять из 11 последних голов в чемпионате "Кристал Пэлас" пропустил после стандартных положений. "Пчелы" уступили только раз в 12 последних домашних встречах с "орлами" в чемпионате — 0:3 на Рождество в 1957 году.

Защитник "Брентфорда" Бен Ми все еще отсутствует с травмой икроножной мышцы. Джош Дасилва и Шендон Баптист вернутся еще не скоро.

"Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без Уилла Хьюза, Майкла Олисе и Матеуса Франки.

ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00

"Эвертон" может впервые с 1990/91 проиграть три первых матча сезона в чемпионате. "Вулверхэмптон" не одержал ни одной победы в девяти последних выездных поединках Премьер-Лиги (2 ничьи, 7 поражений). "Ириски" не выиграли ни одной из четырех последних встреч с "волками" в высшем дивизионе (1 ничья, 3 поражения).

"Эвертон" потерял с травмой лица нападающего Доминика Калверт-Левина. Алекс Ивоби и Юссеф Шермити вне игры.

Одноматчевую дисквалификацию отбывает полузащитник "Вулверхэмптона" Матеуш Нунеш.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" одержал семь домашних побед подряд в рамках Премьер-Лиги, и это лучшая серия клуба с мая по ноябрь 2017 (8 побед). "Ноттингем Форест" забивал в каждом из девяти последних поединков чемпионата (всего 17 голов). "Красные дьяволы" выиграли все 10 последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях, включая все четыре в прошлом сезоне с общим счетом 10:0.

"Юнайтед" на несколько недель потерял с травмами Люка Шоу и Мейсона Маунта. Расмус Хейлунд приступил к полноценным тренировкам, но к дебюту пока не готов.

"Форест" может устроить дебют для арендованного у "Севильи" защитника Гонсало Монтиеля. Ола Айна и Фелипе под вопросом, хотя уже вернулись к тренировкам.

БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 19:30

"Брайтон" забивал в каждом из 18 последних матчей в Премьер-Лиге (всего 41 гол). "Вест Хэм" выиграл лишь два из 18 последних выездных поединков чемпионата (4 ничьи, 12 поражений). "Чайки" еще никогда не проигрывали "молотобойцам" в рамках Премьер-Лиги (6 побед, 6 ничьих).

Юный нападающий "Брайтона" Хулио Энсисо получил травму колена на тренировке и в субботу не сыграет. Это может открыть дверь в стартовый состав Жоао Педро.

Защитник Константинос Мавропанос пока не готов к дебюту за "Вест Хэм". Найеф Агерд дисквалифицирован, а у Тило Керера болит спина.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 26.08.2023 08:35 # gameboy
    Почем Брайтон так ебет? Дело не в игроках и не в тренере, ещё пару лет назад клуб в низших лигах существовал

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  2. quavo 26.08.2023 08:32 # quavo
    Прошелся по ветке с оутоном, не пенисы рили уебки главные сайта, такие е6анашки я ебуу

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  3. liverpo0ol 26.08.2023 07:47 # liverpo0ol
    Брайтон ВХЮ обязателен к просмотру. Остальное шлак

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  4. ian 26.08.2023 07:42 # ian
    пенсы не нарадуются победе над главным аутсайдером АПЛ, возможно, даже за всю историю

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  5. wilegend 26.08.2023 07:39 # wilegend
    Без митровича и виллиана можно не выходить не матч

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  6. zaeba1l 26.08.2023 07:18 # zaeba1l
    Защитник Константинос Мавропанос пока не готов к дебюту за "Вест Хэм"

    Источник: http://fapl.ru/posts/102382/?c=1

    20.08.2023
    Вест Хэм 3:1 Челси
    Радуйтесь пенсы, что вам мавропонос не устроили.

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  7. hammersmith 26.08.2023 07:17 # hammersmith
    ШЛЕНЧЕ = ГОВНО. БЕЗ ВАРИАНТОВ.


    Источник: http://fapl.ru/posts/102380/?c=1#c7828648

    (ответить)

  8. sellman 26.08.2023 07:02 # sellman
    Величие Челси неоспоримо!

    АПЛ = Ваканда
    ИМПЕРАТОРСИ = Чёрная пантера АПЛ!

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