3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 26 августа, шестью поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ТОТТЕНХЭМ 14:30



"Борнмут" не знает побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (1 ничья, 5 поражений). "Тоттенхэм" выиграл только один из 11 последних выездных поединков во всех соревнованиях (3 ничьи, 7 поражений). 12 встреч "вишенок" и "шпор" в рамках высшего дивизиона принесли 40 голов — в среднем по 3.33 за матч.



Полузащитнику Тайлеру Адамсу придется подождать своего дебюта за "Борнмут" из-за травмы задней поверхности бедра. Льюис Кук практически залечил пах, но Данго Уаттара, Алекс Скотт и Маркус Тавернье пока не готовы покинуть лазарет.



Полузащитник Джеймс Мэддисон должен сыграть за "Тоттенхэм", несмотря на проблемы с лодыжкой. Родриго Бентанкур, Брайан Хиль и Райан Сессеньон по-прежнему травмированы.



АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не проиграл ни одного из 13 последних лондонских дерби в Премьер-Лиге (11 побед, 2 ничьи). А вот у "Фулхэма" только одна победа в 19 последних столичных дерби в высшем дивизионе (4 ничьи, 14 поражений). "Дачники" еще никогда не побеждали на поле "канониров" во всех соревнованиях (6 ничьих, 25 поражений).



Нападающий Габриэль Жезус оправился после повреждения колена и готов впервые в сезоне сыграть за "Арсенал". Такехиро Томиясу дисквалифицирован.



Капитан "Фулхэма" Тим Рим дисквалифицирован после своего удаления в прошлый уикенд. Виллиан под вопросом из-за проблем с ахиллом. Жоау Палинья может вернуться в старт.



БРЕНТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Брентфорд" потерпел лишь одно поражение в 16 последних домашних матчах Премьер-Лиги — 1:2 от "Ньюкасла" в апреле. Девять из 11 последних голов в чемпионате "Кристал Пэлас" пропустил после стандартных положений. "Пчелы" уступили только раз в 12 последних домашних встречах с "орлами" в чемпионате — 0:3 на Рождество в 1957 году.



Защитник "Брентфорда" Бен Ми все еще отсутствует с травмой икроножной мышцы. Джош Дасилва и Шендон Баптист вернутся еще не скоро.



"Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без Уилла Хьюза, Майкла Олисе и Матеуса Франки.



ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Эвертон" может впервые с 1990/91 проиграть три первых матча сезона в чемпионате. "Вулверхэмптон" не одержал ни одной победы в девяти последних выездных поединках Премьер-Лиги (2 ничьи, 7 поражений). "Ириски" не выиграли ни одной из четырех последних встреч с "волками" в высшем дивизионе (1 ничья, 3 поражения).



"Эвертон" потерял с травмой лица нападающего Доминика Калверт-Левина. Алекс Ивоби и Юссеф Шермити вне игры.



Одноматчевую дисквалификацию отбывает полузащитник "Вулверхэмптона" Матеуш Нунеш.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" одержал семь домашних побед подряд в рамках Премьер-Лиги, и это лучшая серия клуба с мая по ноябрь 2017 (8 побед). "Ноттингем Форест" забивал в каждом из девяти последних поединков чемпионата (всего 17 голов). "Красные дьяволы" выиграли все 10 последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях, включая все четыре в прошлом сезоне с общим счетом 10:0.



"Юнайтед" на несколько недель потерял с травмами Люка Шоу и Мейсона Маунта. Расмус Хейлунд приступил к полноценным тренировкам, но к дебюту пока не готов.



"Форест" может устроить дебют для арендованного у "Севильи" защитника Гонсало Монтиеля. Ола Айна и Фелипе под вопросом, хотя уже вернулись к тренировкам.



БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 19:30



"Брайтон" забивал в каждом из 18 последних матчей в Премьер-Лиге (всего 41 гол). "Вест Хэм" выиграл лишь два из 18 последних выездных поединков чемпионата (4 ничьи, 12 поражений). "Чайки" еще никогда не проигрывали "молотобойцам" в рамках Премьер-Лиги (6 побед, 6 ничьих).



Юный нападающий "Брайтона" Хулио Энсисо получил травму колена на тренировке и в субботу не сыграет. Это может открыть дверь в стартовый состав Жоао Педро.



Защитник Константинос Мавропанос пока не готов к дебюту за "Вест Хэм". Найеф Агерд дисквалифицирован, а у Тило Керера болит спина.