"Арсенал" согласовал продажу Балогана в "Монако" за 34 млн. фунтов

"Арсенал" согласовал продажу своего нападающего Фоларина Балогана в "Монако" за 34 миллиона фунтов.

Забив 22 гола за сезон аренды в "Реймсе", Балоган стал лакомой целью для многих европейских клубов, однако "Арсенал" с самого начала установил за Фоларина довольно высокую цену — около 50 млн. фунтов.



Как сообщает The Guardian, в итоге Балоган остается во французской Лиге 1, но теперь будет выступать за "Монако", который полностью договорился с "Арсеналом" по стоимости 22-летнего игрока сборной США.



"Монако" заплатит "Арсеналу" только 34 млн. фунтов, но при этом "канонирам" будет положена внушительная доля от последующей перепродажи Балогана монегасками.



Уже в этот уикенд Балоган должен прибыть в расположение "Монако", чтобы пройти медобследование и заключить личный контракт.