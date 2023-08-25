"Челси" разгромил "Лутон"

Дубль Рахима Стерлинга позволил "Челси" разгромить "Лутон" со счетом 3:0 и одержать свою первую победу на "Стэмфорд Бридж" с 7 марта.

Относительно поражения 3:1 от "Вест Хэма" стартовый состав "синих" недосчитался травмированного Кэрни Чуквуэмеки, вместо которого вышел Мойсес Кайседо.



В старте у "шляпников" появились Рис Берк и Росс Баркли, заменив Мадса Андерсена и Пелли-Раддока Мпанзу.



"Челси" сразу же принялся диктовать игру и первый голевой момент создал на седьмой минуте. Рахим Стерлинг подкараулил отскок у 11-метровой отметки и пробил по летящему мячу — прямо в голкипера.



Хозяева продолжали нагнетать давление, и на 15-й минуте мог отличиться уже Энцо Фернандес, но из пределов штрафной площади пробил над перекладиной.



На 17-й минуте "Лутон" все-таки дрогнул. Взяв игру на себя, Стерлинг вошел в штрафную с правого фланга, ускользнул от четырех соперников и низом поразил дальний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем "синие" ослабили хватку. "Шляпники" перевели дух, совершили несколько вылазок к чужой штрафной, но никаких моментов до перерыва не создали.



Второй тайм "Челси" тоже начал очень активно. Наконец, обнаружил себя Николя Джексон, а Фернандес на 55-й минуте даже пробил в штангу с острейшего угла.



"Лутон" ответил впервые за матч только на 61-й минуте. Элайджа Адебайо пробивал из пределов штрафной, однако Роберт Санчес защитил свои ворота.



На 68-й минуте "синим" удалось прикончить интригу в матче. Мало Гюсто прострелил с правого фланга в центра штрафной, откуда удар в касание нанес Стерлинг — 2:0.



После второго гола хозяева раскрепостились, и это позволило им сделать счет разгромным. На 75-й минуте Стерлинг при помощи рикошета прострелил с правого фланга во вратарскую, а там Джексон ткнул мяч в сетку — 3:0. На этом все закончилось.



"Лутон" не выглядит командой, готовой к выступлению в Премьер-Лиге. "Шляпники" оказались удобным соперником, чтобы "Челси" мог улучшить игровые связи и почерпнуть уверенность в себе.



"Челси" — "Лутон". Отчет о матче