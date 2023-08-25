"Челси" разгромил "Лутон"

Рахим Стерлинг Дубль Рахима Стерлинга позволил "Челси" разгромить "Лутон" со счетом 3:0 и одержать свою первую победу на "Стэмфорд Бридж" с 7 марта.

Относительно поражения 3:1 от "Вест Хэма" стартовый состав "синих" недосчитался травмированного Кэрни Чуквуэмеки, вместо которого вышел Мойсес Кайседо.

В старте у "шляпников" появились Рис Берк и Росс Баркли, заменив Мадса Андерсена и Пелли-Раддока Мпанзу.

"Челси" сразу же принялся диктовать игру и первый голевой момент создал на седьмой минуте. Рахим Стерлинг подкараулил отскок у 11-метровой отметки и пробил по летящему мячу — прямо в голкипера.

Хозяева продолжали нагнетать давление, и на 15-й минуте мог отличиться уже Энцо Фернандес, но из пределов штрафной площади пробил над перекладиной.

На 17-й минуте "Лутон" все-таки дрогнул. Взяв игру на себя, Стерлинг вошел в штрафную с правого фланга, ускользнул от четырех соперников и низом поразил дальний угол ворот — 1:0.

В дальнейшем "синие" ослабили хватку. "Шляпники" перевели дух, совершили несколько вылазок к чужой штрафной, но никаких моментов до перерыва не создали.

Второй тайм "Челси" тоже начал очень активно. Наконец, обнаружил себя Николя Джексон, а Фернандес на 55-й минуте даже пробил в штангу с острейшего угла.

"Лутон" ответил впервые за матч только на 61-й минуте. Элайджа Адебайо пробивал из пределов штрафной, однако Роберт Санчес защитил свои ворота.

На 68-й минуте "синим" удалось прикончить интригу в матче. Мало Гюсто прострелил с правого фланга в центра штрафной, откуда удар в касание нанес Стерлинг — 2:0.

После второго гола хозяева раскрепостились, и это позволило им сделать счет разгромным. На 75-й минуте Стерлинг при помощи рикошета прострелил с правого фланга во вратарскую, а там Джексон ткнул мяч в сетку — 3:0. На этом все закончилось.

"Лутон" не выглядит командой, готовой к выступлению в Премьер-Лиге. "Шляпники" оказались удобным соперником, чтобы "Челси" мог улучшить игровые связи и почерпнуть уверенность в себе.

"Челси" — "Лутон". Отчет о матче


Метки Лутон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 23:55

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Последние комментарии:




  1. jirrort 26.08.2023 01:03 # jirrort
    Руководство «Челси» и «Ромы» встречаются за ужином, чтобы достичь договоренности по аренде Ромелу Лукаку.

    [Gianluca Di Marzio, Sky Italy]


    Аренда в Рому - это худшее решение. Либо трансфер,либо пусть идут нахой.У мавра 3 сезон,а значит команда будет сосать, следовательно и сам люкаку будет сосать,что ещё больше понизит его стоимость + постареет на год. Будет ещё тяжелее от него избавиться, когда вернётся. Надо сейчас сливать с концами.

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  2. jirrort 26.08.2023 00:55 # jirrort
    Маурисио Почеттино о Николасе Джексоне:

    «Нет сомнений, что он может стать одним из величайших нападающих Премьер-лиги всех времен».



    Это правда. Перерождение вождя.

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  3. skydreams 26.08.2023 00:48 # skydreams
    Все, споки ноки фаны ГЕГЕМОНСИ, пусть вам снятся наши будущие победы, непрекращающаяся доминация и дождь из трофеев. Уже скоро

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  4. jirrort 26.08.2023 00:37 # jirrort
    На счету Мало Гюсто уже больше ассистов в Премьер-лиге, чем у Риса Джеймса за прошлый сезон!



    Наконец-то топовая подмена для Риса. Ато пешеход аспилихуета заебал.

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  5. takernotagiver 26.08.2023 00:33 # takernotagiver
    Беллингем за 2 матча 3 гола 1 ассист. Вот это, я понимаю, транcфер

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  6. bembo 26.08.2023 00:33 # bembo
    Ох еба, там андрей сантос уже ушел в аренду...
    Норм же малый, норм с казадеем предсезонку провели... Но оно понятно, развиваться надо, итак полузащей дохера...

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  7. brown-ale 26.08.2023 00:28 # brown-ale
    Лучший матч Стерляди за Челси. С такой игрой и таким составом вообще не представляю, что Лутон победит хотя бы раз в этом сезоне.

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  8. jirrort 26.08.2023 00:26 # jirrort
    Бедный v-0987654321 весь матч сидел с крестиком в руке,вскакивал от каждого подхода Лутона к штрафной Императорси. Еслиб вдруг эти бомжи закатили какую нибудь шару,то он бы сразу выскочил.

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  9. takernotagiver 26.08.2023 00:24 # takernotagiver
    Беллингем клепаетт и клепает мячи)

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  10. mafia 26.08.2023 00:23 # mafia
    где все лузерпуки, нам че весь вечер на виталю писять?

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  11. gjchancel 26.08.2023 00:22 # gjchancel
    Какой пазорны футбол:(((

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  12. skydreams 26.08.2023 00:22 # skydreams
    CHAMPIONES, CHAMPIONES, OLE OLE OLE!

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  13. bembo 26.08.2023 00:22 # bembo
    8 Челси 3 4

    Источник: http://fapl.ru/posts/102380/?c=1

    Чо с ипалой!?

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  14. jirrort 26.08.2023 00:18 # jirrort
    Энцо Фернандес сделал наибольшее количество успешных дальних передач (8/9), наибольшее количество передач в штрафную (9) и наибольшее количество отборов (7) в матче


    Стоил каждой копейки,как и Кайседо.

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  15. skydreams 26.08.2023 00:13 # skydreams
    Мойзес Кайседо в сегодняшнем матче:

    - 100% успешных отборов
    - 100% точных длинных передач
    - 58/60 точных передач
    - 6/10 выигранных единоборств
    - 3 перехвата
    - 2 заблокированных удара
    - 0 раз обыгран

    норм норм

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  16. jirrort 26.08.2023 00:09 # jirrort
    КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ФК ИМПЕРАТОРСИ ЭТО ПИЗДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  17. jirrort 26.08.2023 00:08 # jirrort
    Данная победа нужна была как воздух,ведь окончательно завершила эпоху Грэмма Поттера. От прошлогоднего Челси не осталось и следа. У этой команды появился победный дух и парни это чувствуют. Ждём с нетерпением следующий матч!!

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  18. hachidlo 26.08.2023 00:06 # hachidlo
    Эх, даж завидно, что лузерпульцы могли только что два часа наслаждаться игрой своей любимой команды.

    Санчес - ок, Дисаси/Гюсто - хороши. Игра уберсырая, Почетяну стоило бы напрячься, в игре хаос, атаки довольно хаотичны. По Джексону уже писал раньше, всё одно и тоже.

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  19. mafia 26.08.2023 00:06 # mafia
    Зеропуки ожидаемо под шконкой после такого мощного выступления Императоров Европейского Футбола

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  20. takernotagiver 26.08.2023 00:05 # takernotagiver
    Если бы у Лутона были напы по мастеровитей, проткнули бы Чавси как минимум 2 раза)

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