"Челси" разгромил "Лутон"
Дубль Рахима Стерлинга позволил "Челси" разгромить "Лутон" со счетом 3:0 и одержать свою первую победу на "Стэмфорд Бридж" с 7 марта.
Относительно поражения 3:1 от "Вест Хэма" стартовый состав "синих" недосчитался травмированного Кэрни Чуквуэмеки, вместо которого вышел Мойсес Кайседо.
В старте у "шляпников" появились Рис Берк и Росс Баркли, заменив Мадса Андерсена и Пелли-Раддока Мпанзу.
"Челси" сразу же принялся диктовать игру и первый голевой момент создал на седьмой минуте. Рахим Стерлинг подкараулил отскок у 11-метровой отметки и пробил по летящему мячу — прямо в голкипера.
Хозяева продолжали нагнетать давление, и на 15-й минуте мог отличиться уже Энцо Фернандес, но из пределов штрафной площади пробил над перекладиной.
На 17-й минуте "Лутон" все-таки дрогнул. Взяв игру на себя, Стерлинг вошел в штрафную с правого фланга, ускользнул от четырех соперников и низом поразил дальний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем "синие" ослабили хватку. "Шляпники" перевели дух, совершили несколько вылазок к чужой штрафной, но никаких моментов до перерыва не создали.
Второй тайм "Челси" тоже начал очень активно. Наконец, обнаружил себя Николя Джексон, а Фернандес на 55-й минуте даже пробил в штангу с острейшего угла.
"Лутон" ответил впервые за матч только на 61-й минуте. Элайджа Адебайо пробивал из пределов штрафной, однако Роберт Санчес защитил свои ворота.
На 68-й минуте "синим" удалось прикончить интригу в матче. Мало Гюсто прострелил с правого фланга в центра штрафной, откуда удар в касание нанес Стерлинг — 2:0.
После второго гола хозяева раскрепостились, и это позволило им сделать счет разгромным. На 75-й минуте Стерлинг при помощи рикошета прострелил с правого фланга во вратарскую, а там Джексон ткнул мяч в сетку — 3:0. На этом все закончилось.
"Лутон" не выглядит командой, готовой к выступлению в Премьер-Лиге. "Шляпники" оказались удобным соперником, чтобы "Челси" мог улучшить игровые связи и почерпнуть уверенность в себе.
"Челси" — "Лутон". Отчет о матче
25.08.2023 23:55
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Последние комментарии:
Руководство «Челси» и «Ромы» встречаются за ужином, чтобы достичь договоренности по аренде Ромелу Лукаку.
[Gianluca Di Marzio, Sky Italy]
Аренда в Рому - это худшее решение. Либо трансфер,либо пусть идут нахой.У мавра 3 сезон,а значит команда будет сосать, следовательно и сам люкаку будет сосать,что ещё больше понизит его стоимость + постареет на год. Будет ещё тяжелее от него избавиться, когда вернётся. Надо сейчас сливать с концами.
(ответить)
Маурисио Почеттино о Николасе Джексоне:
«Нет сомнений, что он может стать одним из величайших нападающих Премьер-лиги всех времен».
Это правда. Перерождение вождя.
(ответить)
Все, споки ноки фаны ГЕГЕМОНСИ, пусть вам снятся наши будущие победы, непрекращающаяся доминация и дождь из трофеев. Уже скоро
(ответить)
На счету Мало Гюсто уже больше ассистов в Премьер-лиге, чем у Риса Джеймса за прошлый сезон!
Наконец-то топовая подмена для Риса. Ато пешеход аспилихуета заебал.
(ответить)
Беллингем за 2 матча 3 гола 1 ассист. Вот это, я понимаю, транcфер
(ответить)
Ох еба, там андрей сантос уже ушел в аренду...
Норм же малый, норм с казадеем предсезонку провели... Но оно понятно, развиваться надо, итак полузащей дохера...
(ответить)
Лучший матч Стерляди за Челси. С такой игрой и таким составом вообще не представляю, что Лутон победит хотя бы раз в этом сезоне.
(ответить)
Бедный v-0987654321 весь матч сидел с крестиком в руке,вскакивал от каждого подхода Лутона к штрафной Императорси. Еслиб вдруг эти бомжи закатили какую нибудь шару,то он бы сразу выскочил.
(ответить)
Беллингем клепаетт и клепает мячи)
(ответить)
где все лузерпуки, нам че весь вечер на виталю писять?
(ответить)
Какой пазорны футбол:(((
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CHAMPIONES, CHAMPIONES, OLE OLE OLE!
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8 Челси 3 4
Источник: http://fapl.ru/posts/102380/?c=1
Чо с ипалой!?
(ответить)
Энцо Фернандес сделал наибольшее количество успешных дальних передач (8/9), наибольшее количество передач в штрафную (9) и наибольшее количество отборов (7) в матче
Стоил каждой копейки,как и Кайседо.
(ответить)
Мойзес Кайседо в сегодняшнем матче:
- 100% успешных отборов
- 100% точных длинных передач
- 58/60 точных передач
- 6/10 выигранных единоборств
- 3 перехвата
- 2 заблокированных удара
- 0 раз обыгран
норм норм
(ответить)
КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ФК ИМПЕРАТОРСИ ЭТО ПИЗДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Данная победа нужна была как воздух,ведь окончательно завершила эпоху Грэмма Поттера. От прошлогоднего Челси не осталось и следа. У этой команды появился победный дух и парни это чувствуют. Ждём с нетерпением следующий матч!!
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Эх, даж завидно, что лузерпульцы могли только что два часа наслаждаться игрой своей любимой команды.
Санчес - ок, Дисаси/Гюсто - хороши. Игра уберсырая, Почетяну стоило бы напрячься, в игре хаос, атаки довольно хаотичны. По Джексону уже писал раньше, всё одно и тоже.
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Зеропуки ожидаемо под шконкой после такого мощного выступления Императоров Европейского Футбола
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Если бы у Лутона были напы по мастеровитей, проткнули бы Чавси как минимум 2 раза)
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