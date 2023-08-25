"Юнайтед" может подписать Бертрана

После травмы защитника Люка Шоу "Манчестер Юнайтед" задумался о приглашении ветерана Райана Бертрана.

На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что Шоу получил травму мышечного характера и будет отсутствовать дольше полузащитника Мейсона Маунта, который в свою очередь выбыл на срок до шести недель.



Также травмирован и Тирелл Маласиа, а Брандон Уильямс едва ушел в аренду в "Норвич", что оголяет левый фланг обороны "красных дьяволов".



По информации Daily Express, теперь "Юнайтед" задумывается о выходе на трансферный рынок для укрепления позиции левого защитника, однако бюджет "дьяволов" на это лето уже практически израсходован.



Решением проблемы может стать 34-летний Бертран, который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Лестером" в конце июня.



Бертран является весьма породистым игроком, получив образование в академии "Челси". Райан выходил в стартовом составе на победный для "синих" финал Лиги Чемпионов против "Баварии" в 2012 году, а также провел 19 матчей за сборную Англии.



Однако в прошлом году Бертран перенес операцию на колене и целиком пропустил свой второй сезон в "Лестере".