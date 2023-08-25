Хейлунд не сыграет против "Форест"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд не примет участия в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.

Купленный у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов Хейлунд прибыл в "Юнайтед" с травмой спины, которую он получил во время предсезонного периода.



И хотя 20-летний датчанин уже приступил к полноценным тренировкам, наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не готов рисковать своим дорогостоящим приобретением.



"Когда сыграет Хейлунд? Не завтра. Сегодня он впервые проводит тренировку с первой командой, поэтому следующая неделя, как я ожидаю, станет его первой полной неделей. Он очень близок к тому, чтобы попасть в заявку", — цитирует Тен Хага Daily Mail.



Таким образом, дебют Хейлунда за "Юнайтед" может случиться во время выезда к "Арсеналу" 3 сентября.