"Форест" близок к покупке Хадсон-Одои

"Ноттингем Форест" близок к приобретению вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Ранее в пятницу "Форест" подтвердил переход полузащитника "Челси" Андрея Сантоса на правах аренды. Два клуба остаются в контакте и сейчас обсуждают постоянный трансфер Хадсон-Одои.



По информации Sky Sports, компромисс по стоимости Хадсон-Одои и структуре платежей близок, а согласование условий личного контракта не должно стать проблемой, несмотря на зарплату Каллума в 100,000 фунтов в неделю.



В услугах Хадсон-Одои все еще заинтересованы два других клуба Премьер-Лиги, а ранее в августе Каллум едва не перешел в "Фулхэм", но "дачникам" не удалось согласовать сделку с "Челси".



Добавим, в "Челси" у 22-летнего англичанина остается только один год по контракту.