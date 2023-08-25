Делегация "Ромы" отправилась в Лондон за Лукаку

Делегация "Ромы" прилетела в Лондон на переговоры с "Челси" по нападающему Ромелу Лукаку.

Не сумев продать Лукаку ранее этим летом, "Челси" неохотно согласился выслушать предложения насчет аренды Ромелу, чем "Рома" и решила воспользоваться.



По информации The Athletic, спортивный директор "Ромы" Тиаго Пинто и вице-президент Райан Фридкин, сын владельца римского клуба, сегодня прилетели в Лондон.



Пинто и Фридкин будут присутствовать на "Стэмфорд Бридж" во время матча "синих" против "Лутона" в Премьер-Лиге в пятницу вечером, а также обсудят со своими коллегами из "Челси" условия трансфера 30-летнего бельгийца.



Добавим, два года назад "Челси" приобрел Лукаку у "Интера" за 97.5 млн. фунтов. Отыграв всего один сезон за "синих", на кампанию 2022/23 Ромелу вернулся на "Сан-Сиро" на правах аренды.