Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни сменил агента, обратившись к услугам звездного Джонатана Барнетта.

Напомним, в данный момент Тоуни отбывает дисквалификацию за нарушение запрета на ставки, однако уже в следующем месяце Айвен сможет приступить к тренировкам.



Снова сыграть в футбол Тоуни сможет только в январе, и Daily Mail расценивает смену агента как явный намек на то, что Айвен собирается уйти на повышение в следующее трансферное окно.



Среди претендентов на 27-летнего англичанина называются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм". Всем трем не хватает проверенного бомбардира с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



"Брентфорд" ожидает интереса к Тоуни в январе и собирается потребовать за Айвена 80 миллионов фунтов.



Добавим, агентство Барнетта Stellar также обслуживает некоторых партнеров Тоуни по сборной Англии в лице Джека Грилиша, Бена Чилуэлла, Калвина Филлипса, Люка Шоу, Джордана Пикфорда, Ника Поупа и Джеймса Уорд-Проуза. Одним из самых звездных клиентов Джонатана был экс-вингер "Реала" Гарет Бэйл.