"Вест Хэм" согласовал покупку Кудуса

"Вест Хэм" согласовал покупку атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса за 38 миллионов фунтов, включая бонусы.

Изначально "Аякс" не был настроен на продажу Кудуса, особенно в концовке трансферного окна. Клуб из Амстердама отклонил два предложения "Вест Хэма" по Мохаммеду.



Однако "Вест Хэм" и сам Кудус проявили настойчивость, благодаря чему сделка была согласована.



Как сообщает Sky Sports, прямо сейчас Кудус и технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен находятся в Болгарии и уже в субботу прилетают в Лондон, где Мохаммед приступит к медобследованию.



23-летний игрок сборной Ганы уже согласовал с "молотобойцами" условия контракт до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев.