"Вест Хэм" согласовал покупку Кудуса

Мохаммед Кудус "Вест Хэм" согласовал покупку атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса за 38 миллионов фунтов, включая бонусы.

Изначально "Аякс" не был настроен на продажу Кудуса, особенно в концовке трансферного окна. Клуб из Амстердама отклонил два предложения "Вест Хэма" по Мохаммеду.

Однако "Вест Хэм" и сам Кудус проявили настойчивость, благодаря чему сделка была согласована.

Как сообщает Sky Sports, прямо сейчас Кудус и технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен находятся в Болгарии и уже в субботу прилетают в Лондон, где Мохаммед приступит к медобследованию.

23-летний игрок сборной Ганы уже согласовал с "молотобойцами" условия контракт до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев.


Метки Аякс, Вест Хэм, Кудус

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 18:00

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