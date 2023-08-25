"Ноттингем Форест" подтвердил аренду Сантоса

"Ноттингем Форест" подтвердил переход полузащитника Андрея Сантоса из "Челси" на правах аренды.

Арендное соглашение по Сантосу рассчитано до конца сезона 2023/24 и не предполагает опции или обязательства по выкупу — "Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на купленного в январе у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов игрока.



"Челси" решил отправить 19-летнего полузащитника, в марте дебютировавшего за сборную Бразилии, за практикой после того, как инвестировал 173 миллиона фунтов в Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.



Уже сегодня Сантос проведет свою первую тренировку с "Форест", а дебют Андрея за команду Стива Купера может состояться в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.



"Я очень рад и взволнован оказаться здесь. Я знаю, что "Форест" — это большой клуб, они играют в хороший футбол и обладает хорошими игроками, что важно для меня".



"Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге, и мне не терпится начать получать удовольствие от игры", — сообщил Сантос, забивший восемь голов в 33 матчах за "Васко да Гаму".