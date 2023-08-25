Почеттино хочет снять проклятие 9-го номера в "Челси"

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что хочет снять проклятие 9-го номера.

Этим летом "Челси" приобрел нападающих Кристофера Нкунку и Николя Джексона, но тот и другой предпочли воздержаться от того, чтобы взять "девятку".

9-й номер традиционно является неподъемной ношей в "Челси" в последние годы, и недавно уехавший в Саудовскую Аравию Пьер-Эмерик Обамеянг стал очередным игроком, который не справился с этим бременем.

На исходе летнего трансферного окна "Челси" пытается подписать еще одного нападающего, и Почеттино готов настаивать, чтобы новичок взял "девятку".

"Несомненно, если нам удастся пригласить еще одного нападающего, я заставлю его взять "девятку", чтобы он попытался изменить это ощущение, будто этот номер проклят".

"Нам нужно что-нибудь сделать, чтобы изменить эту энергетику. Я попрошу нашего китмена всем сделать по футболке с 9-м номером, и мы проведем какой-нибудь обряд, чтобы снять это проклятие", — цитирует Почеттино Evening Standard.

Проклятие 9-го номера в Челси


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 25.08.2023 17:15 # acceptodessa
    Пакет топ, за членсов можно не переживать сезона три. Будут болтатьс на уровне 6 места, может даже в 5 попадут.Главное что бы Бейли не уволил этого топаря )

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  2. mixmaster 25.08.2023 16:49 # mixmaster
    С себя сперва сними, лузерок

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  3. desert-eagle 25.08.2023 16:36 # desert-eagle
    Халид Булахруз вообще в защите играл. С чего вдруг он должен был забивать.

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  4. vals1702 25.08.2023 16:06 # vals1702
    Лукаку 9

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  5. makeewadim 25.08.2023 16:04 # makeewadim
    пакет это как чмоур, который считает себя топом

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