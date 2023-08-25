Почеттино хочет снять проклятие 9-го номера в "Челси"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что хочет снять проклятие 9-го номера.

Этим летом "Челси" приобрел нападающих Кристофера Нкунку и Николя Джексона, но тот и другой предпочли воздержаться от того, чтобы взять "девятку".



9-й номер традиционно является неподъемной ношей в "Челси" в последние годы, и недавно уехавший в Саудовскую Аравию Пьер-Эмерик Обамеянг стал очередным игроком, который не справился с этим бременем.



На исходе летнего трансферного окна "Челси" пытается подписать еще одного нападающего, и Почеттино готов настаивать, чтобы новичок взял "девятку".



"Несомненно, если нам удастся пригласить еще одного нападающего, я заставлю его взять "девятку", чтобы он попытался изменить это ощущение, будто этот номер проклят".



"Нам нужно что-нибудь сделать, чтобы изменить эту энергетику. Я попрошу нашего китмена всем сделать по футболке с 9-м номером, и мы проведем какой-нибудь обряд, чтобы снять это проклятие", — цитирует Почеттино Evening Standard.



