Почеттино хочет снять проклятие 9-го номера в "Челси"
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что хочет снять проклятие 9-го номера.
Этим летом "Челси" приобрел нападающих Кристофера Нкунку и Николя Джексона, но тот и другой предпочли воздержаться от того, чтобы взять "девятку".
9-й номер традиционно является неподъемной ношей в "Челси" в последние годы, и недавно уехавший в Саудовскую Аравию Пьер-Эмерик Обамеянг стал очередным игроком, который не справился с этим бременем.
На исходе летнего трансферного окна "Челси" пытается подписать еще одного нападающего, и Почеттино готов настаивать, чтобы новичок взял "девятку".
"Несомненно, если нам удастся пригласить еще одного нападающего, я заставлю его взять "девятку", чтобы он попытался изменить это ощущение, будто этот номер проклят".
"Нам нужно что-нибудь сделать, чтобы изменить эту энергетику. Я попрошу нашего китмена всем сделать по футболке с 9-м номером, и мы проведем какой-нибудь обряд, чтобы снять это проклятие", — цитирует Почеттино Evening Standard.
25.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
Пакет топ, за членсов можно не переживать сезона три. Будут болтатьс на уровне 6 места, может даже в 5 попадут.Главное что бы Бейли не уволил этого топаря )
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С себя сперва сними, лузерок
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Халид Булахруз вообще в защите играл. С чего вдруг он должен был забивать.
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Лукаку 9
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пакет это как чмоур, который считает себя топом
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