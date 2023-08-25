3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 25 августа, поединком "Челси" и "Лутона" стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — ЛУТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" рискует остаться без побед в трех первых матчах сезона Премьер-Лиги впервые с 1998/99 (2 ничьи, 1 поражение). "Синие" выиграли лишь раз в 16 последних поединках во всех соревнованиях — 1:3 против "Борнмута" в мае.
"Лутон" не выиграл ни одного из 27 последних выездных матчей в высшем дивизионе (6 ничьих, 21 поражение). "Шляпники" — первая со времен "Блэкпула" в августе 2010 команда, начинающая сезон Премьер-Лиги с двух гостевых поединков.
"Челси" выиграл все три последние встречи с "Лутоном" — все три пришлись на Кубок Англии в период с 1994 по 2022 год. Последний раз эти команды встречались в рамках высшего дивизиона еще в декабре 1991, когда "шляпники" победили "синих" дома со счетом 2:0.
Внушительный лазарет "Челси" пополнили Кэрни Чуквуэмекка и Михаил Мудрик. Мойсес Кайседо готов выйти в старте, но Ромео Лавиа не в форме.
"Лутон" не играл во втором туре из-за реконструкции своего стадиона, поэтому будет отдохнувшим, но Габриэиль Ошо и Дэн Поттс травмированы. Росс Баркли может выйти против своего бывшего клуба.
25.08.2023 15:00
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Последние комментарии:
чилим расслабляемся братишки ИМПЕРАТОРЫ
СОбираемся все здесь за часик до матча обсуждать состав и давать прогнозы!!!!
А ТАМ УЖЕ И ЧИСТОЕ 2-х ЧАСОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ИГРОЙ ИМПЕРАТОРСИ
КАМОН КРАСИФФ
Источник: http://fapl.ru/posts/102362/?c=1#c7828293
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Вперёд императорси, ебать пидорашку
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Росс Баркли... гы-гы-гы) Я думал он уже умер
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Стоимость состава Лутона - 65 млн
Стоимость состава Челси - 1 млрд
Всё, что нужно знать в анонсе этого матча.
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Чукси вперде!!
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у чукчамекси заранее отмазон есть - лютон 2 недели готовился к матчу.
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Мой прогноз - пенсы сегодня выиграют с комфортным счётом и всех пенсов распидорасит по всему фаплу, будут писать до следующего матча "АПЛ наш", " Кайседо - бист", "Энцо золотой мяч", " Джексон - топарь".
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русня - это биомусор, режь русню, спасай планету!!!
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