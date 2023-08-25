3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Мойсес Кайседо В пятницу, 25 августа, поединком "Челси" и "Лутона" стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ЛУТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" рискует остаться без побед в трех первых матчах сезона Премьер-Лиги впервые с 1998/99 (2 ничьи, 1 поражение). "Синие" выиграли лишь раз в 16 последних поединках во всех соревнованиях — 1:3 против "Борнмута" в мае.

"Лутон" не выиграл ни одного из 27 последних выездных матчей в высшем дивизионе (6 ничьих, 21 поражение). "Шляпники" — первая со времен "Блэкпула" в августе 2010 команда, начинающая сезон Премьер-Лиги с двух гостевых поединков.

"Челси" выиграл все три последние встречи с "Лутоном" — все три пришлись на Кубок Англии в период с 1994 по 2022 год. Последний раз эти команды встречались в рамках высшего дивизиона еще в декабре 1991, когда "шляпники" победили "синих" дома со счетом 2:0.

Внушительный лазарет "Челси" пополнили Кэрни Чуквуэмекка и Михаил Мудрик. Мойсес Кайседо готов выйти в старте, но Ромео Лавиа не в форме.

"Лутон" не играл во втором туре из-за реконструкции своего стадиона, поэтому будет отдохнувшим, но Габриэиль Ошо и Дэн Поттс травмированы. Росс Баркли может выйти против своего бывшего клуба.


Метки анонс тура, Лутон, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 25.08.2023 15:29 # bembo
    чилим расслабляемся братишки ИМПЕРАТОРЫ
    СОбираемся все здесь за часик до матча обсуждать состав и давать прогнозы!!!!
    А ТАМ УЖЕ И ЧИСТОЕ 2-х ЧАСОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ИГРОЙ ИМПЕРАТОРСИ


    КАМОН КРАСИФФ

    Источник: http://fapl.ru/posts/102362/?c=1#c7828293

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  2. meshuggah 25.08.2023 15:28 # meshuggah
    Вперёд императорси, ебать пидорашку

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  3. sausage 25.08.2023 15:27 # sausage
    Росс Баркли... гы-гы-гы) Я думал он уже умер

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  4. sausage 25.08.2023 15:26 # sausage
    Стоимость состава Лутона - 65 млн
    Стоимость состава Челси - 1 млрд
    Всё, что нужно знать в анонсе этого матча.

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  5. bmw-e34 25.08.2023 15:21 # bmw-e34
    Чукси вперде!!

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  6. ruchinski 25.08.2023 15:18 # ruchinski
    у чукчамекси заранее отмазон есть - лютон 2 недели готовился к матчу.

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  7. takernotagiver 25.08.2023 15:17 # takernotagiver
    Мой прогноз - пенсы сегодня выиграют с комфортным счётом и всех пенсов распидорасит по всему фаплу, будут писать до следующего матча "АПЛ наш", " Кайседо - бист", "Энцо золотой мяч", " Джексон - топарь".

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  8. pepguardiola 25.08.2023 15:12 # pepguardiola
    русня - это биомусор, режь русню, спасай планету!!!

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