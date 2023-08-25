3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 25 августа, поединком "Челси" и "Лутона" стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ЛУТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" рискует остаться без побед в трех первых матчах сезона Премьер-Лиги впервые с 1998/99 (2 ничьи, 1 поражение). "Синие" выиграли лишь раз в 16 последних поединках во всех соревнованиях — 1:3 против "Борнмута" в мае.



"Лутон" не выиграл ни одного из 27 последних выездных матчей в высшем дивизионе (6 ничьих, 21 поражение). "Шляпники" — первая со времен "Блэкпула" в августе 2010 команда, начинающая сезон Премьер-Лиги с двух гостевых поединков.



"Челси" выиграл все три последние встречи с "Лутоном" — все три пришлись на Кубок Англии в период с 1994 по 2022 год. Последний раз эти команды встречались в рамках высшего дивизиона еще в декабре 1991, когда "шляпники" победили "синих" дома со счетом 2:0.



Внушительный лазарет "Челси" пополнили Кэрни Чуквуэмекка и Михаил Мудрик. Мойсес Кайседо готов выйти в старте, но Ромео Лавиа не в форме.



"Лутон" не играл во втором туре из-за реконструкции своего стадиона, поэтому будет отдохнувшим, но Габриэиль Ошо и Дэн Поттс травмированы. Росс Баркли может выйти против своего бывшего клуба.