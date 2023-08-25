"Рома" — претендент номер один на Лукаку

Ромелу Лукаку "Рома" стала претендентом номер один на нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Лукаку грозит прозябание в резерве "Челси" минимум до января, если он не сумеет подыскать себе новый клуб в остатке летнего трансферного окна.

Ранее этим летом Ромелу отказал "Аль-Хилялю" и поссорился с "Интером", где провел сезон 2022/23 на правах аренды. Долгое время "Ювентус" выглядел единственным реалистичным вариантом для 30-летнего бельгийца.

Однако сейчас перед Лукаку открываются дополнительные возможности. По информации Evening Standard, в приглашении Ромелу заинтересована "Рома".

Правда, "Рома", чей главный тренер Жозе Моуриньо поработал с Лукаку в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", лишь хочет арендовать Ромелу.

Также за ситуацией вокруг Лукаку наблюдает "Милан", который будет готов вмешаться, если зарабатывающий 325,000 фунтов в неделю Ромелу станет доступен для аренды.


Метки Лукаку, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 14:00

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  1. makeewadim 25.08.2023 15:23 # makeewadim
    когда эта рожа исчезнет с фапла?

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  2. chelsea88 25.08.2023 14:49 # chelsea88
    Надеюсь не аренда.

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  3. division 25.08.2023 14:08 # division
    Забирайте его побыстрее

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