"Рома" — претендент номер один на Лукаку

"Рома" стала претендентом номер один на нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Лукаку грозит прозябание в резерве "Челси" минимум до января, если он не сумеет подыскать себе новый клуб в остатке летнего трансферного окна.



Ранее этим летом Ромелу отказал "Аль-Хилялю" и поссорился с "Интером", где провел сезон 2022/23 на правах аренды. Долгое время "Ювентус" выглядел единственным реалистичным вариантом для 30-летнего бельгийца.



Однако сейчас перед Лукаку открываются дополнительные возможности. По информации Evening Standard, в приглашении Ромелу заинтересована "Рома".



Правда, "Рома", чей главный тренер Жозе Моуриньо поработал с Лукаку в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", лишь хочет арендовать Ромелу.



Также за ситуацией вокруг Лукаку наблюдает "Милан", который будет готов вмешаться, если зарабатывающий 325,000 фунтов в неделю Ромелу станет доступен для аренды.