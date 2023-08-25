"Рома" — претендент номер один на Лукаку
"Рома" стала претендентом номер один на нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.
Лукаку грозит прозябание в резерве "Челси" минимум до января, если он не сумеет подыскать себе новый клуб в остатке летнего трансферного окна.
Ранее этим летом Ромелу отказал "Аль-Хилялю" и поссорился с "Интером", где провел сезон 2022/23 на правах аренды. Долгое время "Ювентус" выглядел единственным реалистичным вариантом для 30-летнего бельгийца.
Однако сейчас перед Лукаку открываются дополнительные возможности. По информации Evening Standard, в приглашении Ромелу заинтересована "Рома".
Правда, "Рома", чей главный тренер Жозе Моуриньо поработал с Лукаку в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", лишь хочет арендовать Ромелу.
Также за ситуацией вокруг Лукаку наблюдает "Милан", который будет готов вмешаться, если зарабатывающий 325,000 фунтов в неделю Ромелу станет доступен для аренды.
25.08.2023 14:00
Просмотров: 808
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
когда эта рожа исчезнет с фапла?
(ответить)
Надеюсь не аренда.
(ответить)
Забирайте его побыстрее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий