"Форест" возьмет Андрея Сантоса в аренду

"Челси" согласился отправить своего полузащитника Андрея Сантоса в аренду в "Ноттингем Форест".

"Челси" купил Сантоса за 16 миллионов фунтов еще в январе, однако Андрей не смог получить разрешение на работу в Англии и на вторую половину прошлого сезона остался в "Васко да Гаме".



Этим летом Сантосу, наконец, дали рабочую визу, и 19-летний бразилец произвел очень хорошее впечатление во время предсезонного периода "Челси".



На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на Сантоса, однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино решил, что в этом сезоне Сантосу будет лучше набираться опыта на стороне.



Как утверждает Evening Standard, решение "Челси" отправить Сантоса в "Форест" никак не связано с интересом "синих" к нападающему "лесников" Бреннану Джонсону.



Адаптироваться в "Форест" Сантосу помогут его соотечественники Данило и Фелипе, которые прибыли на "Сити Граунд" в январе.