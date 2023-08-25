Дин признал ошибку с VAR в дерби "Челси" и "Тоттенхэма"

Майк Дин Бывший арбитр VAR Майк Дин признал свою ошибку в матче Премьер-Лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" год назад.

В августе 2022 "Челси" и "Тоттенхэм" провели феерический матч на "Стэмфорд Бридж" (2:2), причем "шпорам" удалось уйти от поражения только благодаря голу Харри Кейна в компенсированное время.

То был чрезвычайно сложный матч для рефери Энтони Тэйлора, который в конце концов показал по красной карточке тренера обеих команд Томасу Тухелю и Антонио Конте.

Дин же был арбитром VAR на том матче, и Майк отказался усугублять положение своего коллеги, когда незадолго до гола Кейна Кристиан Ромеро схватил Марка Кукурелью за волосы, и игроки "Челси" требовали поставить пенальти в ворота "Тоттенхэма".

"Я проглядел то хватание за волосы в матче "Челси" против "Тоттенхэма", что было ужасно, учитывая мое положение".

"Как бы я поступил, если бы мог вернуться в тот момент? Я бы отправил Энтони к монитору. Думаю, я знал, что будет, если я отправлю его к монитору... В итоге он показал карточки обоим тренерам и провел адский матч. Это был тяжелый матч от начала до конца".

"Я сказал Энтони после: "Я просто не хотел отправлять тебя к монитору, учитывая происходившее в игре".

"Я просто не хотел отправлять его, потому что он также мой друг, как и рефери. Думаю, я не хотел отправлять его, чтобы не огорчать его еще больше, нежели он уже был огорчен", — цитирует Дина BBC.


Метки VAR, Дин, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 943

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Последние комментарии:




  1. gameboy 25.08.2023 11:23 # gameboy
    Так этот же хуесос за петухов топит, сколько я его помню

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  2. takernotagiver 25.08.2023 11:04 # takernotagiver
    Вы в первую очередь судьи профи. Какие нах друзья?)

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  3. takernotagiver 25.08.2023 11:02 # takernotagiver
    Что за бред? Какое пенальти в ворота Тоттенхэма, если фол на Кукурелье в вратарской Чавси?

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  4. chelsea-69 25.08.2023 11:02 # chelsea-69
    Да он даже не огорчился, пидор

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  5. vals1702 25.08.2023 11:02 # vals1702
    Тирни когда признает свою 100+ ошибок

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