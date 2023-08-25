Дин признал ошибку с VAR в дерби "Челси" и "Тоттенхэма"

Бывший арбитр VAR Майк Дин признал свою ошибку в матче Премьер-Лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" год назад.

В августе 2022 "Челси" и "Тоттенхэм" провели феерический матч на "Стэмфорд Бридж" (2:2), причем "шпорам" удалось уйти от поражения только благодаря голу Харри Кейна в компенсированное время.



То был чрезвычайно сложный матч для рефери Энтони Тэйлора, который в конце концов показал по красной карточке тренера обеих команд Томасу Тухелю и Антонио Конте.



Дин же был арбитром VAR на том матче, и Майк отказался усугублять положение своего коллеги, когда незадолго до гола Кейна Кристиан Ромеро схватил Марка Кукурелью за волосы, и игроки "Челси" требовали поставить пенальти в ворота "Тоттенхэма".



"Я проглядел то хватание за волосы в матче "Челси" против "Тоттенхэма", что было ужасно, учитывая мое положение".



"Как бы я поступил, если бы мог вернуться в тот момент? Я бы отправил Энтони к монитору. Думаю, я знал, что будет, если я отправлю его к монитору... В итоге он показал карточки обоим тренерам и провел адский матч. Это был тяжелый матч от начала до конца".



"Я сказал Энтони после: "Я просто не хотел отправлять тебя к монитору, учитывая происходившее в игре".



"Я просто не хотел отправлять его, потому что он также мой друг, как и рефери. Думаю, я не хотел отправлять его, чтобы не огорчать его еще больше, нежели он уже был огорчен", — цитирует Дина BBC.