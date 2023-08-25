"Аль-Иттихад" готов платить Салаху 1.5 млн. фунтов в неделю
"Аль-Иттихад" готов предложить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху контракт с зарплатой в 1.5 млн. фунтов в неделю.
Sky Sports подтверждает, что Салах, один из самых ярких арабских футболистов, является важной и давней трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии, включая "Аль-Иттихад".
Однако пока "Ливерпуль" не делал никаких намеков, что Мохамед может быть продан. "Красные" не получали никаких предложений по 31-летнему египтянину.
По информации издания, трансфер Салаха будет возможен, только если Мохамед будет на этом настаивать. Ранее этим летом агент игрока Рами Аббас исключал уход своего клиента из "Ливерпуля".
"Аль-Иттихад" готов заплатить "Ливерпулю" свыше 100 млн. фунтов, самому Салаху предложив зарплату в 1.5 млн. фунтов в неделю, но Мохамеду придется приложить большие усилия, чтобы "красные" согласились его отпустить, когда до закрытия трансферного окна остается так мало времени.
25.08.2023 10:00
Просмотров: 1787
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Абсолютно не понятно зачем менять тащера, который стабильно приносит результат. Сам Мо, я почти уверен в том, что профессионал, который не будет включать истерию.
(ответить)
Ebanootso
(ответить)
Продавайте мо, на его место можно с десяток челов даже из АПЛ пригласить без потери качества, ему уже 31 лол
(ответить)
Олисе тоже неплохой вариант для Ливера
(ответить)
Пздц. Могут и отпустить за заслуги перед клубом.
(ответить)
купите Ливерпуль - всего делов-то )
(ответить)
Платите, а играет пусть за Ливерпуль.
(ответить)
Можно будет попробовать купить Леау за эти деньги
(ответить)
Продавать не задумываясь
(ответить)
Ща пованивать начнет с такими предложениями
(ответить)
Да столько игроков, которые спокойно могут Салаха заменить. Сане, Гнабри, Рафинья, из Португалии кого-нибудь можно наверняка купить.
(ответить)
если бы предложили до начала сезона, можно было бы продать и поставить дарвина слева, а замену купить сона например или киезу из юве
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий