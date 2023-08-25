"Аль-Иттихад" готов платить Салаху 1.5 млн. фунтов в неделю

Мохамед Салах "Аль-Иттихад" готов предложить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху контракт с зарплатой в 1.5 млн. фунтов в неделю.

Sky Sports подтверждает, что Салах, один из самых ярких арабских футболистов, является важной и давней трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии, включая "Аль-Иттихад".

Однако пока "Ливерпуль" не делал никаких намеков, что Мохамед может быть продан. "Красные" не получали никаких предложений по 31-летнему египтянину.

По информации издания, трансфер Салаха будет возможен, только если Мохамед будет на этом настаивать. Ранее этим летом агент игрока Рами Аббас исключал уход своего клиента из "Ливерпуля".

"Аль-Иттихад" готов заплатить "Ливерпулю" свыше 100 млн. фунтов, самому Салаху предложив зарплату в 1.5 млн. фунтов в неделю, но Мохамеду придется приложить большие усилия, чтобы "красные" согласились его отпустить, когда до закрытия трансферного окна остается так мало времени.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 25.08.2023 11:30 # gerrard08
    Абсолютно не понятно зачем менять тащера, который стабильно приносит результат. Сам Мо, я почти уверен в том, что профессионал, который не будет включать истерию.

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  2. butcher7777 25.08.2023 11:28 # butcher7777
    Ebanootso

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  3. gameboy 25.08.2023 11:27 # gameboy
    Продавайте мо, на его место можно с десяток челов даже из АПЛ пригласить без потери качества, ему уже 31 лол

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  4. takernotagiver 25.08.2023 11:09 # takernotagiver
    Олисе тоже неплохой вариант для Ливера

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  5. sausage 25.08.2023 11:08 # sausage
    Пздц. Могут и отпустить за заслуги перед клубом.

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  6. vals1702 25.08.2023 11:00 # vals1702
    купите Ливерпуль - всего делов-то )

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  7. shakur 25.08.2023 10:44 # shakur
    Платите, а играет пусть за Ливерпуль.

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  8. liverpoolec23 25.08.2023 10:34 # liverpoolec23
    Можно будет попробовать купить Леау за эти деньги

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  9. largo-winch 25.08.2023 10:26 # largo-winch
    Продавать не задумываясь

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  10. alexomck 25.08.2023 10:20 # alexomck
    Ща пованивать начнет с такими предложениями

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  11. takernotagiver 25.08.2023 10:18 # takernotagiver
    Да столько игроков, которые спокойно могут Салаха заменить. Сане, Гнабри, Рафинья, из Португалии кого-нибудь можно наверняка купить.

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  12. tursa 25.08.2023 10:07 # tursa
    если бы предложили до начала сезона, можно было бы продать и поставить дарвина слева, а замену купить сона например или киезу из юве

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