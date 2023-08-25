"Аль-Иттихад" готов платить Салаху 1.5 млн. фунтов в неделю

"Аль-Иттихад" готов предложить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху контракт с зарплатой в 1.5 млн. фунтов в неделю.

Sky Sports подтверждает, что Салах, один из самых ярких арабских футболистов, является важной и давней трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии, включая "Аль-Иттихад".



Однако пока "Ливерпуль" не делал никаких намеков, что Мохамед может быть продан. "Красные" не получали никаких предложений по 31-летнему египтянину.



По информации издания, трансфер Салаха будет возможен, только если Мохамед будет на этом настаивать. Ранее этим летом агент игрока Рами Аббас исключал уход своего клиента из "Ливерпуля".



"Аль-Иттихад" готов заплатить "Ливерпулю" свыше 100 млн. фунтов, самому Салаху предложив зарплату в 1.5 млн. фунтов в неделю, но Мохамеду придется приложить большие усилия, чтобы "красные" согласились его отпустить, когда до закрытия трансферного окна остается так мало времени.