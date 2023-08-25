"Фулхэм" хочет Сапату, но не Кина

"Фулхэм" не будет приглашать Мойзе Кина из "Ювентуса", но заинтересован в другом нападающем из Серии А, Дуване Сапате из "Аталанты".

"Фулхэм" находится в поисках нового бомбардира после того, как на прошлой неделе продал Александара Митровича в саудовский "Аль-Хиляль" за 50 миллионов фунтов.



С переходом в "Фулхэм" связывали Кина, который ранее в своей карьере не смог заиграть в "Эвертоне", однако на своей пресс-конференции в четверг главный тренер "дачников" Марку Силва опроверг слухи насчет 23-летнего итальянца.



"Мойзе Кин не является решением для нас. Мне не нравится говорить о чужих игроках, но я хочу прояснить эту ситуацию", — цитирует Силву The Athletic.



А вот кто по-настоящему интересен "Фулхэму", так это Сапата, чей переход в "Рому" сорвался, и теперь "дачники" готовы сделать свой ход, утверждает Sky Sports.



32-летний колумбиец забил только два гола за "Аталанту" в прошлом сезоне Серии А.