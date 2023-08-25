Дебюта Лавиа за "Челси" придется подождать "недели"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник Ромео Лавиа в нескольких неделях от своего дебюта за клуб.
На прошлой неделе Лавиа, перед этим отклонив предложение "Ливерпуля", перебрался в "Челси" из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов.
Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лутона" стало известно, что 19-летний бельгиец пока не готов играть за "Челси" — в отличие от другого новичка Мойсеса Кайседо.
"Мойсес готов выйти в старте, Лавиа — нет".
"После того, как физиотерапевты осмотрели его, стало понятно, что ему потребуется несколько недель, прежде чем он будет готов участвовать в матчах команды. Сейчас он заново набирает форму и пытается нагнать команду и своих партнеров по команде".
"В случае с Ромео нам придется подождать несколько недель", — цитирует Почеттино Evening Standard.
25.08.2023 08:00
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Но зато живёт в Лондоне,пока форму наберёт,потом не будет места в основе.В итоге летом либо в аренду либо на выход за 10млн.Он изначально Челси не нужен был,купили просто что бы был.Загубит он свою карьеру в Челси,но хули он ещё молодой,но уже дурак что выбрал Челси
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Давай боулинг еще 100 млн и контракт на 50 лет любому мимо проходящему негру, нет времени ждать
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сразу в койку
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Грёбаный цирк.
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