Дебюта Лавиа за "Челси" придется подождать "недели"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник Ромео Лавиа в нескольких неделях от своего дебюта за клуб.

На прошлой неделе Лавиа, перед этим отклонив предложение "Ливерпуля", перебрался в "Челси" из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов.



Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лутона" стало известно, что 19-летний бельгиец пока не готов играть за "Челси" — в отличие от другого новичка Мойсеса Кайседо.



"Мойсес готов выйти в старте, Лавиа — нет".



"После того, как физиотерапевты осмотрели его, стало понятно, что ему потребуется несколько недель, прежде чем он будет готов участвовать в матчах команды. Сейчас он заново набирает форму и пытается нагнать команду и своих партнеров по команде".



"В случае с Ромео нам придется подождать несколько недель", — цитирует Почеттино Evening Standard.