Дебюта Лавиа за "Челси" придется подождать "недели"

Маурисио Почеттино и Ромео Лавиа Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник Ромео Лавиа в нескольких неделях от своего дебюта за клуб.

На прошлой неделе Лавиа, перед этим отклонив предложение "Ливерпуля", перебрался в "Челси" из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов.

Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Лутона" стало известно, что 19-летний бельгиец пока не готов играть за "Челси" — в отличие от другого новичка Мойсеса Кайседо.

"Мойсес готов выйти в старте, Лавиа — нет".

"После того, как физиотерапевты осмотрели его, стало понятно, что ему потребуется несколько недель, прежде чем он будет готов участвовать в матчах команды. Сейчас он заново набирает форму и пытается нагнать команду и своих партнеров по команде".

"В случае с Ромео нам придется подождать несколько недель", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Лавиа, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 08:00

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  1. liverpoolec23 25.08.2023 09:08 # liverpoolec23
    Но зато живёт в Лондоне,пока форму наберёт,потом не будет места в основе.В итоге летом либо в аренду либо на выход за 10млн.Он изначально Челси не нужен был,купили просто что бы был.Загубит он свою карьеру в Челси,но хули он ещё молодой,но уже дурак что выбрал Челси

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  2. w1 25.08.2023 09:02 # w1
    Давай боулинг еще 100 млн и контракт на 50 лет любому мимо проходящему негру, нет времени ждать

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  3. chelsea-69 25.08.2023 09:02 # chelsea-69
    сразу в койку

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  4. chelsea88 25.08.2023 09:00 # chelsea88
    Грёбаный цирк.

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