Люк Шоу пропустит несколько недель

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу выбыл на несколько недель с травмой мышечного характера.

Шоу полностью сыграл оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, и потеря Люка обещает стать проблемой для главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



Дело в том, что Тирелл Маласиа тоже отсутствует, получив травму в предсезонный период, а Брандон Уильямс едва отбыл в аренду в "Ипсвич".



Заменить Шоу слева в обороне может Диогу Далот, который на старте сезона проигрывает конкуренцию Аарону Ван-Биссаке справа в обороне, но в прошлом играл и левого защитника.



Как сообщает BBC, окончательный диагноз Шоу еще не поставлен, но восстановление Люка займет недели.



Также 28-летний защитник не поедет в сборную Англии, которая в следующем месяце проведет матчи против Украины и Шотландии.



Компанию Шоу в лазарете "Юнайтед" составит полузащитник Мейсон Маунт, у которого возникли проблемы с задней поверхностью бедра.