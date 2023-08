Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" улучшит предложение по Матеушу Нунешу. Эден Азар может вернуться в Премьер-Лигу. Мейсону Гринвуду поступило предложение из Албании. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" сделает улучшенное предложение о покупке полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша. (The Telegraph)



"Сити" откажется от покупки Нунеша, если цена не будет правильной. (The Independent)



В ближайшие дни "Барселона" возьмет защитника "Сити" Жоау Канселу в аренду, но без опции выкупа. (Marca)



Защитник Джонни Эванс близок к подписанию однолетнего контракта с "Манчестер Юнайтед", что может подтолкнуть Харри Магуайра к уходу из клуба. (The Telegraph)



Неназванный клуб из Албании проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Мейсону Гринвуду. (talkSPORT)



"Фиорентина" до сих пор не получила предложений от "Юнайтед" или "Ливерпуля" по полузащитнику Софьяну Амрабату. (Sky Sports)



"Арсенал" согласился отпустить нападающего Фоларина Балогана в "Монако" за 39 миллионов фунтов плюс бонусы. (RMC Sport)



"Тоттенхэм" готов арендовать нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Tutto Mercato)



"Тоттенхэм" сражается за нападающего Бреннана Джонсона, которого "Ноттингем Форест" готов отпустить только за 40 млн. фунтов. (The Independent)



Джонсон также интересен "Челси". (Football.London)



"Эвертон" договаривается насчет аренды нападающего "Удинезе" Бету. (Liverpool Echo)



"Фулхэм" хочет совершить до пяти приобретений в остатке летнего трансферного окна. (Sky Sports)



"Фулхэм" сделал запрос насчет защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" готов предложить однолетний контракт бывшему полузащитнику "Челси" и "Реала" Эдену Азару. (Football Transfers)



"Брентфорд" потребует 80 млн. фунтов от заинтересованных в нападающем Айвене Тоуни клубов в январе. (The Times)



ПСВ отклонил предложение "Бернли" в 17.2 млн. фунтов о покупке вингера Йохана Бакайоко. (Fabrizio Romano)



Другое



Джолеон Лескотт покинул тренерский штаб молодежной сборной Англии, чтобы попробовать себя в качестве спортивного директора. (Daily Mail)



Букмекер понес убыток в 400,000 фунтов из-за ставок на желтую карточку полузащитника Гранита Джаки в матче "Арсенала" против "Лидса" в декабре 2021. (Daily Mail)



Самая сексуальная спортсменка в мире Алисия Шмидт бросила вызов нападающему "Сити" Эрлингу Холанду, предложив устроить забег на 400 метров. (Daily Mail)