Тирни и Балоган близки к уходу из "Арсенала"

"Арсенал" близок к расставанию с защитником Кираном Тирни и нападающим Фоларино Балоганом, которые направляются в "Реал Сосьедад" и "Монако", соответственно.

По информации The Athletic, "Реал Сосьедад" практически договорился по аренде Тирни до конца сезона 2023/24.



Арендное соглашение не будет предусматривать опции или обязательства по выкупу, однако испанский клуб заплатит "канонирам" определенную сумму и полностью возьмет на себя зарплату 26-летнего шотландца.



Если все пойдет по плану, то уже в этот уикенд Тирни, не сыгравший ни минуты в двух первых матча "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги, улетит в Испанию.



Также сообщается, что "Арсенал" приближается к продаже Балогана в "Монако", который опережает остальные заинтересованные в Фоларине клубы, включая "Челси".



Сделка близка, несмотря на то, что "Монако" пока не согласился выложить 45 миллионов фунтов, запрашиваемых "Арсеналом" за 22-летнего игрока сборной США.



Интерес "Монако" к Балогану обусловлен тем, что нападающий монегасков Брель Эмболо получил травму крестообразных связок колена на тренировке.