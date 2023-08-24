"Ипсвич" арендовал Уильямса у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" отправил крайнего защитника Брандона Уильяма в аренду в клуб Чемпионшипа "Ипсвич".

Уильямс является продуктом академии "Юнайтед", сыграв более полусотни матчей за первую команду "красных дьяволов" после своего дебюта в сентябре 2019.



Этим летом Уильямс с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, что подтолкнуло Брандона к переходу в "Ипсвич".



В "Ипсвиче" 22-летний англичанин воссоединился с тренером Кираном Маккенной, с которым ему довелось поработать как в академии, так и в первой команде "Юнайтед".



Добавим, это уже вторая аренда в карьере Уильямса. Сезон 2021/22 Киран провел в "Норвиче", сыграв там 29 матчей.