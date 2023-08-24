"Аль-Иттихад" сражается за Салаха

Мохамед Салах "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов приложить все усилия для приобретения нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Только пару недель назад агент Рами Аббас опроверг слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию, заявив, что его клиент предан "Ливерпулю".

Затем главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард пообещал, что посмеет забрать своего "любимого игрока" из "Ливерпуля".

Однако The Athletic и Sky Sports могут подтвердить, что интерес к Салаху из Саудовской Аравии действительно существует. Самые серьезные намерения в отношении 31-летнего египтянина имеет "Аль-Иттихад".

"Аль-Иттихад", который этим летом уже подписал Нголо Канте, Фабиньо о Карима Бензема, готов сражаться за Салаха до закрытия трансферного окна в саудовской лиге 7 сентября.

Сейчас у Салаха остается еще два года по подписанному прошлым летом контракту с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.

"Ливерпуль" настаивает, что Салах не продается, однако предполагается, что Мохамед готов выслушать предложение "Аль-Иттихада".


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 24.08.2023 23:02 # takernotagiver
    За бабки, вырученнные за Салаха Клопп может Кайседо у Чавси купить)

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  2. alexomck 24.08.2023 22:44 # alexomck
    Мбапп на замену не пойдет, капризный он. Больше равных игроков нет.

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  3. manutd-20champ 24.08.2023 22:41 # manutd-20champ
    победит как всегда капуста.

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  4. hammersmith 24.08.2023 22:21 # hammersmith
    Пусть продают, очередной 50 летний казах из подвала бундеслиги изи заменит.

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  5. yela 24.08.2023 22:05 # yela
    Уже 31 год. Салах существенно сдал в последнее время, но до сих пор важный игрок для Ливера.
    Клопп на изжоге

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