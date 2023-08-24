"Аль-Иттихад" сражается за Салаха

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов приложить все усилия для приобретения нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Только пару недель назад агент Рами Аббас опроверг слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию, заявив, что его клиент предан "Ливерпулю".



Затем главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард пообещал, что посмеет забрать своего "любимого игрока" из "Ливерпуля".



Однако The Athletic и Sky Sports могут подтвердить, что интерес к Салаху из Саудовской Аравии действительно существует. Самые серьезные намерения в отношении 31-летнего египтянина имеет "Аль-Иттихад".



"Аль-Иттихад", который этим летом уже подписал Нголо Канте, Фабиньо о Карима Бензема, готов сражаться за Салаха до закрытия трансферного окна в саудовской лиге 7 сентября.



Сейчас у Салаха остается еще два года по подписанному прошлым летом контракту с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



"Ливерпуль" настаивает, что Салах не продается, однако предполагается, что Мохамед готов выслушать предложение "Аль-Иттихада".