"Сити" купил Доку у "Ренна"

"Манчестер Сити" завершил приобретение вингера "Ренна" Жереми Доку стоимостью 55.5 млн. фунтов.

Доку подписал с "Сити" контракт на пять лет и стал третьим новичком "горожан" в это трансферное окно после защитника Йошко Гвардиола и полузащитника Матео Ковачича.



Приглашение 21-летнего бельгийца поможет "Сити" восполнить ту пустоту, которая организовалась после отъезда Рияда Махреза в Саудовскую Аравию.



Доку, способный сыграть на обоих флангах, будет выступать за чемпионов Премьер-Лиги под 11-м номером.



Жереми, которым также интересовались "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", начинал свою карьеру в "Андерлехте", откуда в 2020 году уехал в "Ренн".



За три сезона в "Ренне" Доку забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 92 матчах с учетом всех соревнований. Особенно Жереми удался прошлый сезон, в 35 поединках которого он отличился семь раз.



За сборную Бельгии Доку провел 16 матчей, приняв участие в Евро-2020 и ЧМ-2022.



Это замечательный день для меня — и в личном плане, и в профессиональном. "Манчестер Сити" — лучшая команда в мировом футболе, поэтому перейти к ним — это нечто очень особенное для меня и моей семьи".



"Я молодой игрок, которому нужно так много познать и прибавить. Работа с Пепом и его штабом, а также выступления с этими игроками мирового уровня сделают меня гораздо более классным игроком. Я уверен в этом".



"Было удивительно наблюдать за "Сити" в прошлом сезоне. Завоевать требл — это сложнейшая вещь в футболе, и они сделали это. Вы не представляете, насколько я взволнован переходом в эту команду".



"Мне не терпится начать. Надеюсь, я смогу осчастливить фанатов", — сообщил Доку.



