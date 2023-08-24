"Сити" купил Доку у "Ренна"
"Манчестер Сити" завершил приобретение вингера "Ренна" Жереми Доку стоимостью 55.5 млн. фунтов.
Доку подписал с "Сити" контракт на пять лет и стал третьим новичком "горожан" в это трансферное окно после защитника Йошко Гвардиола и полузащитника Матео Ковачича.
Приглашение 21-летнего бельгийца поможет "Сити" восполнить ту пустоту, которая организовалась после отъезда Рияда Махреза в Саудовскую Аравию.
Доку, способный сыграть на обоих флангах, будет выступать за чемпионов Премьер-Лиги под 11-м номером.
Жереми, которым также интересовались "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", начинал свою карьеру в "Андерлехте", откуда в 2020 году уехал в "Ренн".
За три сезона в "Ренне" Доку забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 92 матчах с учетом всех соревнований. Особенно Жереми удался прошлый сезон, в 35 поединках которого он отличился семь раз.
За сборную Бельгии Доку провел 16 матчей, приняв участие в Евро-2020 и ЧМ-2022.
Это замечательный день для меня — и в личном плане, и в профессиональном. "Манчестер Сити" — лучшая команда в мировом футболе, поэтому перейти к ним — это нечто очень особенное для меня и моей семьи".
"Я молодой игрок, которому нужно так много познать и прибавить. Работа с Пепом и его штабом, а также выступления с этими игроками мирового уровня сделают меня гораздо более классным игроком. Я уверен в этом".
"Было удивительно наблюдать за "Сити" в прошлом сезоне. Завоевать требл — это сложнейшая вещь в футболе, и они сделали это. Вы не представляете, насколько я взволнован переходом в эту команду".
"Мне не терпится начать. Надеюсь, я смогу осчастливить фанатов", — сообщил Доку.
24.08.2023 21:00
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Последние комментарии:
Доку 2
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КОРОЛИ!!!
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это что за покемон?
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негросити
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А что покажет Почеттино против Лутона?
Тут я согласен с чёрнопенсоглорами, что думаю "Когда же матч Челси?"
Привык уже цирк наблюдать))
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Че за судоку? Палмера мне запилите,блять
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Хохлушки трясут жопами на могилах всушников
https://t.me/rosich_ru/47613
(ответить)
Мне про Сити интересно одно - Холланд начал деградировать?
Де Брюйне непонятно в каком состоянии.. Посмотрим.
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Оруууу. Слышал, бимба, "последним приобретением"?)))))))))))))
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Нападающий Дейвид Вашингтон стал футболистом «Челси». Лондонский клуб на страницах своего официального сайта сообщил о подписании с 18-летним бразильцем контракта на семь лет. В нём прописана опция продления ещё на сезон.
«Бразилец стал нашим последним летним приобретением», - говорится в пресс-релизе «пенсионеров».
Ранее Дейвид Вашингтон выступал за «Сантос», воспитанником которого он и является. Согласно данным портала transfermarkt, «Челси» заплатил за талантливого бразильца 16 миллионов евро.
Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт уже 25 августа – против «Лутон Таун» на своём поле.
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Если завтра Почетино с учётом доступных игроков и травм снова будет катать 3-4-3, то сезон RIP.
FScout рисует 4-2-3-1, whsc 3-4-3, в tw тоже мнения разошлись. В принципе все понимают, что 3-4-3 без Джеймса и Чили в форме — игра на шарика. Ну вот и посмотрим на Пакета — сможет ли изменить игру команды.
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12 голов и отдал 10 результативных передач в 92 матчах
Надо же так прое6аться, вместо забивного Гюнды взять бегунка Ковачича, вместо забивного Мареза взять дриблера бесполезного, когда Пепу это не нужно и получается этот дока не покажет того что он лучше всего умеет. Короче ставлю на чемпионство гейгунеров.
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Будет кишки пенсов наматывать
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Говорят, если Ливер сольет Салаха в Саудовскую Аравию, то Клопп кончит от возможности купить любого игрока в свою команду)
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Нигер и не в Членси?) Удивили)
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