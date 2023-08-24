Мерфи считает, что никто из игроков "Челси" не прошел бы в старт "Сити"

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи считает, что никто из игроков "Челси" не прошел бы в стартовый состав "Манчестер Сити".

С прошлого лета "Челси" потратил почти 1 миллиард фунтов на усиление состава, дважды обновив трансферный рекорд Премьер-Лиги. Однако Мерфи убежден, что ни Энцо Фернандес, ни Мойсес Кайседо, ни кто-либо еще из игроков "синих" недостаточно хорош для "Сити".



"В понедельник вечером я рассуждал о "Челси" и об их тратах. Мне задали вопрос: "Назови хотя бы одного игрока "Челси", который бы прошел в стартовый состав "Сити", потому что они ("Челси") стремятся выиграть лигу, не так ли?"



"Они действительно стремятся выиграть Лигу Чемпионов и лигу, иначе как объяснить то, что они делают?"



"Кайседо? Он ничуть не близок к Родри. Он бы не играл вместо Родри — миллион лет нет. Он бы не играл вместо Де Брюйне, он бы не играл вместо Бернарду Силвы".



"Единственным таким игроком мог бы быть Чилуэлл, но давайте вспомним, что слева в обороне у "Сити" играет Мануэль Аканджи, который ничего не позволил ряду лучших вингеров мира из "Баварии", "Реала".



"Если бы у меня был матч завтра, я бы доверился Аканджи, а других аргументов, кроме Чилуэлла, просто нет".



"Если ты стремишься создать команду, которая будет выигрывать лигу, Лигу Чемпионов, то при комплектации состава ты должен ориентироваться на лучшую команду в мире, на ее игру и на тип игроков, которых она приглашает".



"Они взяли Кайседо, и он вполне может стать таким же эффективным, как Родри, потому что он обладает суперталантом, но только время покажет это".



"Прямо сейчас он бы определенно не выигрывал конкуренцию у Родри, поэтому они ничуть не близки к "Сити". Они потратили почти 1 миллиард фунтов, но они ничуть не близки к "Сити", — сообщил Мерфи talkSPORT.