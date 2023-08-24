Мерфи считает, что никто из игроков "Челси" не прошел бы в старт "Сити"
Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи считает, что никто из игроков "Челси" не прошел бы в стартовый состав "Манчестер Сити".
С прошлого лета "Челси" потратил почти 1 миллиард фунтов на усиление состава, дважды обновив трансферный рекорд Премьер-Лиги. Однако Мерфи убежден, что ни Энцо Фернандес, ни Мойсес Кайседо, ни кто-либо еще из игроков "синих" недостаточно хорош для "Сити".
"В понедельник вечером я рассуждал о "Челси" и об их тратах. Мне задали вопрос: "Назови хотя бы одного игрока "Челси", который бы прошел в стартовый состав "Сити", потому что они ("Челси") стремятся выиграть лигу, не так ли?"
"Они действительно стремятся выиграть Лигу Чемпионов и лигу, иначе как объяснить то, что они делают?"
"Кайседо? Он ничуть не близок к Родри. Он бы не играл вместо Родри — миллион лет нет. Он бы не играл вместо Де Брюйне, он бы не играл вместо Бернарду Силвы".
"Единственным таким игроком мог бы быть Чилуэлл, но давайте вспомним, что слева в обороне у "Сити" играет Мануэль Аканджи, который ничего не позволил ряду лучших вингеров мира из "Баварии", "Реала".
"Если бы у меня был матч завтра, я бы доверился Аканджи, а других аргументов, кроме Чилуэлла, просто нет".
"Если ты стремишься создать команду, которая будет выигрывать лигу, Лигу Чемпионов, то при комплектации состава ты должен ориентироваться на лучшую команду в мире, на ее игру и на тип игроков, которых она приглашает".
"Они взяли Кайседо, и он вполне может стать таким же эффективным, как Родри, потому что он обладает суперталантом, но только время покажет это".
"Прямо сейчас он бы определенно не выигрывал конкуренцию у Родри, поэтому они ничуть не близки к "Сити". Они потратили почти 1 миллиард фунтов, но они ничуть не близки к "Сити", — сообщил Мерфи talkSPORT.
24.08.2023 20:00
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Последние комментарии:
он ахуел? а джеймс?
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Я тоже самое сезон назад слышал, но Ковачич чет оказался основой Ситей.
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И таких долбаебов среди "экспертов" каждый второй.
Пускай долбаеб спросит у фанатов Челси нужен ли кто из Сити. Кто блять, кроме Холланда и Эдерсона? Я бы уверенно отдал предпочтение молодым Энцо и Кайседо, чем недавно вышедшему на свой пик Родри и уже нездоровому Де Брюйне.
Как только Челси начнет побеждать, так сразу рты свои позакрывают
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