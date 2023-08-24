Мудрик пополнил лазарет "Челси"

Михаил Мудрик Вингер Михаил Мудрик пополнил внушительный список потерь "Челси", получив травму на тренировку.

Как отмечает The Guardian, "Челси" не раскрывает характер травмы Мудрика. К счастью, Михаил не задержится на больничной койке.

"Он не будет доступен завтра. Мы надеемся помочь ему заиграть на том уровне, как он может играть. Это не такая большая проблема. Нам нужно подождать одну неделю или, возможно, несколько дней", — сказал главный тренер "синих" Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Лутона" в пятницу.

Купленный в январе у "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов Мудрик пока никак не проявил себя в новом сезоне. 22-летний украинец лишь выходил на замену в двух первых матчах "Челси".

В лазарете "Челси" также находятся восемь других игроков, включая Риса Джеймса, Кристофера Нкунку и Кэрни Чуквуэмеку, которые свои травмы получили уже после начала сезона.


Метки Мудрик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 922

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Последние комментарии:




  1. alexomck 24.08.2023 19:55 # alexomck
    норм он в любимую позу присел:)

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  2. hammersmith 24.08.2023 19:34 # hammersmith
    ахахаха, ебать талант на одной фотке смог изобрать положение целой нации, респект

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  3. chelsea88 24.08.2023 19:20 # chelsea88
    Это грё6аный цирк.

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  4. shakur 24.08.2023 19:19 # shakur
    Мекка в другой стороне...

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  5. narcot 24.08.2023 19:10 # narcot
    чмудрик - муслим?)))00

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  6. hachidlo 24.08.2023 19:02 # hachidlo
    Фсё, это карма, как сосич завещал. Пинсы, фы за фсё атветити, пинсы ипаные!

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