Мудрик пополнил лазарет "Челси"
Вингер Михаил Мудрик пополнил внушительный список потерь "Челси", получив травму на тренировку.
Как отмечает The Guardian, "Челси" не раскрывает характер травмы Мудрика. К счастью, Михаил не задержится на больничной койке.
"Он не будет доступен завтра. Мы надеемся помочь ему заиграть на том уровне, как он может играть. Это не такая большая проблема. Нам нужно подождать одну неделю или, возможно, несколько дней", — сказал главный тренер "синих" Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Лутона" в пятницу.
Купленный в январе у "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов Мудрик пока никак не проявил себя в новом сезоне. 22-летний украинец лишь выходил на замену в двух первых матчах "Челси".
В лазарете "Челси" также находятся восемь других игроков, включая Риса Джеймса, Кристофера Нкунку и Кэрни Чуквуэмеку, которые свои травмы получили уже после начала сезона.
24.08.2023 19:00
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Последние комментарии:
норм он в любимую позу присел:)
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ахахаха, ебать талант на одной фотке смог изобрать положение целой нации, респект
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Это грё6аный цирк.
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Мекка в другой стороне...
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чмудрик - муслим?)))00
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Фсё, это карма, как сосич завещал. Пинсы, фы за фсё атветити, пинсы ипаные!
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