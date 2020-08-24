"Челси" купил Дейвида Вашингтона

"Челси" объявил о приобретении нападающего "Сантоса" Дейвида Вашингтона.

Пройдя медобследование, Вашингтон заключил с "Челси" семилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Sky Sports оценивает трансфер 18-летнего бразильца в 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов).



Теперь главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино должен решить, оставит он Вашингтона в первой команде или отправит в аренду, как бывшего партнера Дейвида по "Сантосу" в лице Анджело Габриэля, которого арендовал родственный "синим" "Страсбур".



Вашингтон находился в системе "Сантоса" с 2016 года, за первую команду дебютировав только в апреле. С тех пор Дейвид забил шесть голов в 22 матчах.



