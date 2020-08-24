"Челси" купил Дейвида Вашингтона
"Челси" объявил о приобретении нападающего "Сантоса" Дейвида Вашингтона.
Пройдя медобследование, Вашингтон заключил с "Челси" семилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
Sky Sports оценивает трансфер 18-летнего бразильца в 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов).
Теперь главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино должен решить, оставит он Вашингтона в первой команде или отправит в аренду, как бывшего партнера Дейвида по "Сантосу" в лице Анджело Габриэля, которого арендовал родственный "синим" "Страсбур".
Вашингтон находился в системе "Сантоса" с 2016 года, за первую команду дебютировав только в апреле. С тех пор Дейвид забил шесть голов в 22 матчах.
24.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
24.08.2023 17:58 #
sausage
Скажу тебе больше - я с бутылки не встаю. Чисто на опыте..
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Второй бизнес-джет Евгения Пригожина совершил посадку в Баку
Самолет Embraer ERJ-135BJ с номером RA-02748 совершил посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Он следовал из московского аэропорта Внуково. Кто находится на борту, неизвестно.
Вчера этот же бизнес-джет летел из Петербурга и приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.
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Струя на балаболку чмоппа!!!!!!
Маурисио Почеттино о Ромелу Лукаку:
"Ситуация никак не изменилась. Посмотрим, что произойдет в будущем, но пока никаких новостей. Его ситуация была довольно ясна еще до нашего прихода. Как клуб, так и сам игрок хотели найти иное решение. Сейчас мы расслаблены и ничего не происходит. Если что-то изменится, мы вам сообщим".
"Собираюсь ли я поговорить с ним? Повторюсь, его ситуация это решение клуба и самого игрока и если что-то изменится, это они должны поговорить со мной, а не я с ними. Они проинформируют меня, если что-то поменяется. Я не собираюсь ничего предпринимать, пока клуб и игрок не захотят поговорить со мной".
"Конечно, будущее может измениться, жизнь имеет свойство меняться. Я помню, как Юрген Клопп говорил, что не собирается участвовать в сделках, где клуб платит за игрока £100 млн, а затем они предлагают £100 млн и Клопп говорит: "Нуу... тогда я ошибался". Эта та же ситуация. В футболе быстрая динамика и много изменений, нам нужно лишь двигаться дальше. На сегодняшний день изменений по Лукаку нет. Если что-то поменяется, мы адаптируемся к ситуации".
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Отправят в рент, бизнес
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Почему не 100 млн???
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Пєєєнси, ві за всіо атветітєєєєєє я вам абєщаю
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Кто это? Почему не блэк?
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