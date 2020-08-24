"Челси" купил Дейвида Вашингтона

Дейвид Вашингтон "Челси" объявил о приобретении нападающего "Сантоса" Дейвида Вашингтона.

Пройдя медобследование, Вашингтон заключил с "Челси" семилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Sky Sports оценивает трансфер 18-летнего бразильца в 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов).

Теперь главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино должен решить, оставит он Вашингтона в первой команде или отправит в аренду, как бывшего партнера Дейвида по "Сантосу" в лице Анджело Габриэля, которого арендовал родственный "синим" "Страсбур".

Вашингтон находился в системе "Сантоса" с 2016 года, за первую команду дебютировав только в апреле. С тех пор Дейвид забил шесть голов в 22 матчах.

Дейвид Вашингтон


Метки Вашингтон, Сантос, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 444

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  1. narcot 24.08.2023 18:17 # narcot
    24.08.2023 17:58 #
    sausage

    Скажу тебе больше - я с бутылки не встаю. Чисто на опыте..
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  2. narcot 24.08.2023 18:15 # narcot
    Второй бизнес-джет Евгения Пригожина совершил посадку в Баку

    Самолет Embraer ERJ-135BJ с номером RA-02748 совершил посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Он следовал из московского аэропорта Внуково. Кто находится на борту, неизвестно.

    Вчера этот же бизнес-джет летел из Петербурга и приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

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  3. bembo 24.08.2023 18:10 # bembo
    Струя на балаболку чмоппа!!!!!!

    Маурисио Почеттино о Ромелу Лукаку:

    "Ситуация никак не изменилась. Посмотрим, что произойдет в будущем, но пока никаких новостей. Его ситуация была довольно ясна еще до нашего прихода. Как клуб, так и сам игрок хотели найти иное решение. Сейчас мы расслаблены и ничего не происходит. Если что-то изменится, мы вам сообщим".

    "Собираюсь ли я поговорить с ним? Повторюсь, его ситуация это решение клуба и самого игрока и если что-то изменится, это они должны поговорить со мной, а не я с ними. Они проинформируют меня, если что-то поменяется. Я не собираюсь ничего предпринимать, пока клуб и игрок не захотят поговорить со мной".

    "Конечно, будущее может измениться, жизнь имеет свойство меняться. Я помню, как Юрген Клопп говорил, что не собирается участвовать в сделках, где клуб платит за игрока &#163;100 млн, а затем они предлагают &#163;100 млн и Клопп говорит: "Нуу... тогда я ошибался". Эта та же ситуация. В футболе быстрая динамика и много изменений, нам нужно лишь двигаться дальше. На сегодняшний день изменений по Лукаку нет. Если что-то поменяется, мы адаптируемся к ситуации".

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  4. liverpo0ol 24.08.2023 18:10 # liverpo0ol
    Отправят в рент, бизнес

    (ответить)

  5. w1 24.08.2023 18:05 # w1
    Почему не 100 млн???

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  6. bembo 24.08.2023 18:04 # bembo
    Пєєєнси, ві за всіо атветітєєєєєє я вам абєщаю

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  7. electric 24.08.2023 18:01 # electric
    Кто это? Почему не блэк?

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