"Сити" продал Лапорта в "Аль-Наср"

"Манчестер Сити" подтвердил переход своего защитника Эмерика Лапорта в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Лапорт был номинально последним выбором главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на своей позиции, приняв участие лишь в 24 матчах на пути к треблу.



Ранее этим летом "горожане" приобрели Йошко Гвардиола у "РБ Лейпциг", что окончательно предопределило судьбу Эмерика.



Лапорт выступал за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" за рекордные на тот момент для "горожан" 57 миллионов фунтов в январе 2018. Всего Эмерик провел 180 матчей за "горожан", забив 12 голов.



За пять с половиной сезонов на "Этихад" Лапорт выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок Англии с Суперкубком Европы.



Предполагается, что "Аль-Наср" заплатил за 29-летнего игрока сборной Испании 27.5 млн. евро (23.6 млн. фунтов).



"Это были незабываемые пять с половиной лет. Полные воспоминаний, которые я сохраню близко к своему сердцу".



"От трофеев до неудач, от побед до травм. Все это было частью моего пути, и я благодарен абсолютно за каждый момент, который сформировал меня тем, кем я являюсь сегодня".



"Носить эти цвета было наградой и удовольствием, и я надеюсь, вы запомните меня в хорошем плане. Я всегда буду фанатом "Сити", и я надеюсь снова увидеть всех вас", — сообщил Лапорт на прощание.