Жезус вновь тренируется с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус возобновил тренировки в общей группе после перенесенной операции на колене.

Жезус еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, потому что в начале августа Габриэлю была проведена небольшая процедура на колене.



В отсутствие Жезуса "Арсенал" выиграл оба своих матча в Премьер-Лиге, а также победил бывший клуб Габриэля "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии, однако главный тренер "канониров" Микель Артета по-прежнему рассматривает 26-летнего бразильца в качестве своего ключевого игрока.



Несмотря на возвращение к тренировкам, Жезус едва ли примет участие в дерби против "Фулхэма" в ближайший уикенд. Куда вероятнее, что Габриэль сыграет против "Манчестер Юнайтед" 3 сентября или уже после международного перерыва.