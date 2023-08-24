Предложение "Сити" в 47 млн. фунтов по Нунешу отклонено

"Вулверхэмптон" отклонил стартовое предложение "Манчестер Сити" в 47 миллионов фунтов о покупке полузащитника Матеуша Нунеша.

Напомним, "Сити" переключился на Нунеша после того, как едва не приобрел Лукаса Пакету из "Вест Хэма" за 80 млн. фунтов.



Трансферу Пакеты помешало расследование FA насчет возможных нарушений Лукасом запрета на ставки, однако "горожане" быстро сориентировались и выдвинули предложение по Нунешу.



По информации Sky Sports, сумма в 47 млн. фунтов не устроила "Вулверхэмптон". "Волки" вообще не хотят продавать 24-летнего португальца, когда от трансферного окна остается так мало времени.



В данный момент "Сити" решает, будет ли улучшать свое предложение. В прошлом "горожане" демонстрировали, что скорее откажутся от сделки, чем будут переплачивать.



Год назад "Вулверхэмптон" приобрел Нунеша у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 42.2 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 38 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Нунеш проблесками демонстрировал свой талант, забив роскошный мяч против "Челси", но то был его единственный гол в 41 матче за "волков".