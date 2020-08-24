Силва хочет выиграть Премьер-Лигу четвертый раз подряд

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что хочет завоевать титул Премьер-Лиги четвертый раз подряд.

Накануне "Сити" положил конец спекуляциям насчет будущего Силва, объявив о подписании нового контракта с Бернарду до 2026 года.



Несмотря на то, что Силва добился колоссальных успехов за свои шесть лет в "Сити", включая требл в прошлом сезоне, 29-летний португалец по-прежнему амбициозен и хочет установить еще одно историческое достижение.



"Когда думаешь, что еще никому это (выиграть Премьер-Лигу четыре раза подряд) не удавалось, то понимаешь, что это будет особенное ощущение, если у тебя получится. Ты впишешь свое имя в историю".



"Если у нас получится, никому не будет легко это повторить, поэтому что в этой стране количество команд, которые сражаются за титул каждый год, просто невероятно. Такого больше нигде нет. И мы всегда мотивированы".



"Мы слышали, что прежде еще никому не удавалось выиграть Премьер-Лигу четыре раза подряд. Мы хотим попытаться сделать это, потому что это так тяжело. Люди сейчас воспринимают это как нечто само собой разумеющееся, потому что мы выиграли пять титулов из шести. Но это так тяжело каждый год".



"Если вы вспомните, то два из этих титулов вы выиграли со всего одним очком преимущества, а также благодаря голу в концовке последнего матча".



"Так что побеждать непросто. И мы постараемся, чтобы продолжать творить историю и делать эту команду одной из лучших за все времена. Это кое-что значит для нас", — сообщил Силва официальному веб-сайту "Сити".