Невилл считает, что Райсу еще далеко до Кина и Виейра

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не может поставить полузащитника Деклана Райса в один ряд с легендами Премьер-Лиги вроде Роя Кина и Патрика Виейра.

В минувший понедельник Райс помог "Арсеналу" одержать победу 0:1 над "Кристал Пэлас", показав доминирующую игру в опорной зоне.



Тем не менее, Невилл считает, что новичку "канониров" еще далеко до некоторых из лучших полузащитников оборонительного плана в истории Премьер-Лиги.



"Думаю, он добавляет полузащите "Арсенала" энергии, характера и физической мощи. Эссьен давал это "Челси", и он, на мой взгляд, является лучшей аналогией для Райса".



"Эссьен был великолепным игроком. Думаю, он играл выдающимся образом. Но эта мощь была с ним только три или четыре года. Лично я бы не поставил Райса в один ряд с Кином и Виейра".



"Я просто думаю, что они (Кин и Виейра) были такими особенными, а Деклан пока ничуть не близок к их уровню. На мой взгляд, когда платишь 105 миллионов фунтов, ты также хочешь получить голы и результативные передачи. Но таков теперь рынок", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.