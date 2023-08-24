Хейлунд может дебютировать за МЮ в субботу

Нападающий Расмус Хейлунд может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу.

В начале августа "Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов, однако Расмус прибыл на "Олд Траффорд" с травмой спины, полученной во время предсезонного периода.



"Юнайтед" очень не хватало наконечника атак в матчах против "Вулверхэмптона" и Тоттенхэма" на старте нового сезона. Маркус Рэшфорд выглядел изолированным в роли центрального нападающего, а Бруну Фернандеш не пользовался своими моментами.



Однако против "Форест" команде Эрика Тен Хага будет проще. В "Юнайтед" надеются, что в субботу на "Олд Траффорд" Хейлунд сможет занять место среди запасных и, наконец, дебютировать за клуб, сообщает Daily Mail.



Накануне "Юнайтед" на своей тренировочной базе в Каррингтоне провел товарищеский матч против "Бернли", потерпев поражение 3:0. Хейлунд в нем участия не принимал, и это является намеком на то, что "красные дьяволы" берегут 20-летнего датчанина к уикенду.