Эмери хочет выиграть Лигу Конференций

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил о своем намерении выиграть Лигу Конференций в этом сезоне.

Накануне "Вилла" одной ногой оказалась в групповом этапе Лиги Конференций, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Хайберниана" со счетом 0:5.



Эмери совершенно точно не рассматривает этот турнир как обузу и хочет повторить успех "Вест Хэма" из прошлого сезона.



"Мы хотим достичь успеха в Лиге Конференций. Нам важно выступать в еврокубках и достичь чего-нибудь. "Хайберниан" заслужил быть здесь. Мы показали очень серьезный футбол. Теперь у нас очень хорошее преимущество перед ответным матчем".



"Если бы мы не сыграли серьезно, у нас могли бы возникнуть проблемы, но мы правильно отнеслись к сопернику и соревнованию. Мы были сосредоточены и придерживались плана на игру, иначе мы могли бы проиграть. Но мы справились. Нам важно создать сильный дух, и это касается не только этого вечера".



"Я хочу, чтобы мы добились чего-нибудь в Кубке Англии, Кубке Лиге и Европе, где мы можем быть кандидатом на завоевание трофея, и это нечто особенное. Лига Конференций может быть третьим турниром (в Европе), но он так важен для нас, и здесь много отличных команд", — цитирует Эмери Sky Sports.