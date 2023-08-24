"Челси" будет уговаривать Лукаку уехать в Саудовскую Аравию

"Челси" попытается уговорить своего нападающего Ромелу Лукаку уехать в Саудовскую Аравию.

Ранее этим летом Лукаку отверг интерес саудовского "Аль-Хиляля", который в результате приобрел в нападение Неймара и Александара Митровича.



Своим решением Лукаку дал понять, что его приоритет — продолжать играть на высочайшем уровне. Однако Ромелу не вызывает интереса у больших европейских клубов, кроме "Ювентуса".



Высока вероятность, что к закрытию летнего трансферного окна в Европе Лукаку все еще будет игроком "Челси", и в таком случае, утверждает talkSPORT, "синие" будут агитировать 30-летнего бельгийца пересмотреть свое отношение к саудовскому футболу.



Ранее этим летом "Челси" плодотворно поработал с саудовскими клубами, проводив Калиду Кулибали в "Аль-Хиляль", Эдуара Менди — в "Аль-Ахли", Нголо Канте — в "Аль-Иттихад".



Добавим, в Саудовской Аравии трансферное окно закрывается позже — 20 сентября.