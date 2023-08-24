Клубы делают запросы насчет Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" получил сразу несколько запросов насчет нападающего Мейсона Гринвуда.

В минувший понедельник "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб. "Красные дьяволы" намерены попрощаться со своим воспитанником, у которого остается два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.



Пока неясно, на каких условиях планируется это расставание. "Юнайтед" может как разорвать контракт с Гринвудом, так и продать Мейсона или отправить в аренду.



Как бы то ни было, 21-летний англичанин вызывает довольно высокий интерес, несмотря на подпорченную репутацию ныне закрытым делом по изнасилованию и избиению своей девушки.



ESPN утверждает, что сразу несколько клубов, в том числе из Англии, обратились к "Юнайтед" насчет доступности Гринвуда. В данный момент наиболее вероятными направлениями для Мейсона выглядят Италия и Турция.



Если до 1 сентября "Юнайтед" не удастся продать Гринвуда или отправить его в аренду, "красные дьяволы" рассмотрят возможность расторжения контракта с Мейсоном.



На базу в Карртнгтон Гринвуд уже не вернется, даже если вдруг останется игроком "Юнайтед".