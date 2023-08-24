Маунт рискует провести в лазарете до шести недель

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт рискует задержаться в лазарете на срок до шести недель.

Маунт, купленный этим летом у "Челси" за 60 миллионов фунтов, выходил в стартовом составе на оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Как раз во втором из них — против "Тоттенхэма" в минувшую субботу — 24-летний англичанин получил травму задней поверхности бедра.



Изначально ожидалось, что Маунт будет отсутствовать только три недели и вернется сразу после международного перерыва в сентябре.



Однако дополнительные медицинские тесты показали, что травма Мейсона серьезнее, чем предполагалось, а восстановление может занять вдвое больше времени, сообщает Daily Mail.



В таком случае Маунт пропустит не только два ближайших матча против "Ноттингем Форест" и "Арсенала", но также поединок с "Брайтоном" и, возможно, старт "Юнайтед" на групповом этапе Лиги Чемпионов.