Светская хроника за четверг
"Манчестер Сити" уже сделал предложение по Матеушу Нунешу. "Арсеналу" нужно продать игроков на 100 миллионов фунтов. Мичи Батшуайи может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Манчестер Сити" предложил свыше 43 миллионов фунтов за полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша. Сам игрок уже дал согласие на переход к "горожанам". (Fabrizio Romano
"Вулверхэмптон" едва ли отпустит Нунеша, когда до закрытия трансферного окна остается так мало времени. (Express & Star
Отказавшись от покупки Лукаса Пакеты из "Вест Хэма", "Сити" переключился на полузащитника "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (The Times
"Флуминенсе" не продаст полузащитника Андре в 2023 году, несмотря на интерес к 22-летнему бразильцу со стороны "Ливерпуля", "Фулхэма" и "Спортинга. (O Globo
"Арсенал" исключает продажу защитника Габриэля Магальяэса. Даже предложение в 170 млн. фунтов не заставит "канониров" отпустить бразильца. (Fabrizio Romano
До закрытия трансферного окна "Арсеналу" нужно продать игроков на 100 млн. фунтов. Габриэль является одним из тех, кто может покинуть "Эмирейтс". (Daily Mail
Вингер "Арсенала" Николя Пепе планирует перебраться в Саудовскую Аравию. (RMC Sport
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заблокировал возвращение защитника "Барселоны" Клемана Лангле в лондонский клуб. (Sport
"Лацио" завершил свой интерес к голкиперу "Тоттенхэма" Уго Льорису. (Fabrizio Romano
"Манчестер Юнайтед" обсуждает переход вингера Факундо Пельистри в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (Manchester Evening News
"Челси" не удается найти покупателя на Маланга Сарра из-за зарплаты защитника в 100,000 фунтов в неделю. (Nizaar Kinsella
"Ювентус" будет готов заплатить 35 млн. фунтов "Челси" за нападающего Ромелу Лукаку, но сперва должен выручить 50 млн. фунтов с продажи Душана Влаховича. (Evening Standard
"Бернли" сделал предложение о покупке бельгийского нападающего "Фенербахче" Мичи Батшуайи. (As Marca
"Астон Вилла" открыта к предложениям по защитнику Люке Диню. (The Athletic
Защитник "Фулхэма" Кенни Тете может заменить Бенжамена Павара в "Баварии". (The Sun
Другое
Сборная Ямайки хочет заманить нападающего Мейсона Гринвуда, покидающего "Юнайтед", под свои знамена. (Daily Mail
Шейх Джассим по-прежнему хочет купить "Юнайтед", и его предложение в 5 млрд. фунтов остается в силе. (Sky Sports
Американская инвестиционная фирма MSP Capital Sports отказалась от покупки доли в "Эвертоне". (The Athletic
FA ведет расследование в отношении двух бывших партнеров Айвена Тоуни по "Нортгемптону" касательно нарушения запрета на ставки. (Daily Mail
В товарищеском матче за закрытыми дверьми "Бернли" разгромил "Юнайтед" со счетом 3:0, владея мячом более 70 процентов времени. (Daily Mail
24.08.2023 06:00
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Пригожин скорее всего инсценировал свою смерть.
Он же мастер таких штучек. Сидит сейчас где-то и посмеивается.
А вот Путину нахер было взрывать самолет.
Шлепнул бы его как Немцова или отравил. Но он ему еще нужен был.
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Я решила ты - скокарь или вор-авторитет.
Оказалось, просто тв*рь, - брал на понт, тушите свет.
Ты весь вечер флиртовал и разжег в груди пожар.
А когда поцеловал - Миша смазал в лузу шар.
Как узнали, что ты мент, кипишнулся в баре стог.
Все растаяли в момент, тут облава и гоп-стоп.
Сели в бест на долгий срок. Хоть, спасибо, не метут,
Но меня, мой мусорок, все ментовкою зовут!
Ты со мною говорил, не разбрасывая слов.
Целовал и много пил, - за меня и за любовь.
Ты ж с иголочки ходил - лярвы пялили глаза,
А вчера как дверь открыл - я попятилась назад.
На тебе, мышиный туз, был майорский макинтош.
И с кокардою картуз - на себя ты не похож!
А когда узнал, кто я, то разлил на стол вино,
И сказав: "Приду на днях", не вернулся все равно!
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норм так Бернли разминулся с 6омжами перед важной игрой с вилланами
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