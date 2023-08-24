"Вест Хэм" близок к покупке Кудуса

"Вест Хэм" находится на пороге договоренности с "Аяксом" о приобретении атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Sky Sports ожидает, что два клуба сойдутся на 41.5 млн. евро (35.4 млн. фунтов) плюс 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



Согласование условий личного контракта выглядит формальностью. "Вест Хэм" должен заключить с Кудусом пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Изначально "Аякс" не хотел продавать Кудуса и ранее отклонил два предложения "Вест Хэма", однако "молотобойцы" проявили настойчивость, а сам Мохаммед выразил желание присоединиться к команде Дэвида Мойеса.



Добавим, Кудус выходил в старте на оба первых матча "Аякса" в новом сезоне Эредивизии. В первом из них 23-летний ганец забил гол, во втором отдал результативную передачу.