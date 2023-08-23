"Форест" арендовал Гонсало Монтиеля
"Ноттингем Форест" подтвердил переход в клуб правого защитника "Севильи" Гонсало Монтиеля на правах аренды с опцией выкупа.
Монтиель взял на "Сити Граунд" 29-й номер и стал уже пятым новичком команды Стива Купера в это трансферное окно.
Вообще, Монтиель является продуктом академии "Ривер Плейт", за который он сыграл 140 матчей до своего перехода в "Севилью" в августе 2021.
В прошлом сезоне 26-летний защитник отметился победными пенальти в финалах Чемпионата Мира за сборную Аргентины и Лиги Европы за "Севилью".
Чтобы выкупить Монтиеля следующим летом, "Форест" придется заплатить "Севилье" около 9.5 млн. фунтов.
"Я смотрю Премьер-Лигу с детства, я привык смотреть каждый матч. Будучи игроком, ты хочешь выступать в лучшей лиге, и Премьер-Лига именно такая", — сообщил Монтиель.
23.08.2023 23:00
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