"Вилла" разгромила "Хайберниан" в квалификации Лиги Конференций
"Астон Вилла" сделала большой шаг по направлению группового этапа Лиги Конференций, разгромив шотландский "Хайберниан" со счетом 0:5 в первом матче раунда плей-офф квалификации.
Напомним, "Вилла" получила путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря тому, что прошлый сезон завершила на седьмом месте в Премьер-Лиге.
И свой первый матч на европейской арене после 13-летнего перерыва команда Унаи Эмери убедительно выиграла, забив пять безответных голов "Хайберниану" в Эдинбурге.
Главным героем матча стал Олли Уоткинс, оформивший хет-трик. Также отличился Леон Бэйли, а Дуглас Луис реализовал пенальти. При этом Люка Динь отдал три результативные передачи.
Стоит отметить, это самая крупная выездная победа "Виллы" в Европе.
Через неделю команды встретятся еще раз на "Вилла Парк".
23.08.2023 22:00
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