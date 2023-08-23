"Вилла" разгромила "Хайберниан" в квалификации Лиги Конференций

"Астон Вилла" сделала большой шаг по направлению группового этапа Лиги Конференций, разгромив шотландский "Хайберниан" со счетом 0:5 в первом матче раунда плей-офф квалификации.

Напомним, "Вилла" получила путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря тому, что прошлый сезон завершила на седьмом месте в Премьер-Лиге.



И свой первый матч на европейской арене после 13-летнего перерыва команда Унаи Эмери убедительно выиграла, забив пять безответных голов "Хайберниану" в Эдинбурге.



Главным героем матча стал Олли Уоткинс, оформивший хет-трик. Также отличился Леон Бэйли, а Дуглас Луис реализовал пенальти. При этом Люка Динь отдал три результативные передачи.



Стоит отметить, это самая крупная выездная победа "Виллы" в Европе.



Через неделю команды встретятся еще раз на "Вилла Парк".