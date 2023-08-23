Силва связал свое будущее с "Сити" до 2026 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Силва выступает за "Сити" после своего перехода из "Монако" в 2017 году. За шесть сезонов на "Этихад" Бернарду выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Ранее этим летом Силву сватали в "Барселону", ПСЖ и Саудовскую Аравию, однако в конце концов 29-летний португалец решил остаться и продлить на один год сотрудничество с "Сити".



"Я провел шесть невероятных лет в "Манчестер Сити", и я рад продлить свое пребывание здесь".



"Завоевание требла в прошлом сезоне было крайне особенным достижением, и я в восторге от того, что являюсь частью команды, которая так голодна и обладает такой страстью".



"Успех делает тебя еще голоднее, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать. Я люблю тренера, своих партнеров по команде и фанатов, а также надеюсь, мы получим еще больше отличных воспоминаний в предстоящие годы", — сообщил Силва.