Силва связал свое будущее с "Сити" до 2026 года

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Силва выступает за "Сити" после своего перехода из "Монако" в 2017 году. За шесть сезонов на "Этихад" Бернарду выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.

Ранее этим летом Силву сватали в "Барселону", ПСЖ и Саудовскую Аравию, однако в конце концов 29-летний португалец решил остаться и продлить на один год сотрудничество с "Сити".

"Я провел шесть невероятных лет в "Манчестер Сити", и я рад продлить свое пребывание здесь".

"Завоевание требла в прошлом сезоне было крайне особенным достижением, и я в восторге от того, что являюсь частью команды, которая так голодна и обладает такой страстью".

"Успех делает тебя еще голоднее, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать. Я люблю тренера, своих партнеров по команде и фанатов, а также надеюсь, мы получим еще больше отличных воспоминаний в предстоящие годы", — сообщил Силва.


Метки контракты, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2023 21:00

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  1. brown-ale 23.08.2023 21:51 # brown-ale
    После травмы де Брейне нельзя было отпускать.

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  2. forester 23.08.2023 21:37 # forester
    Просто хотят, чтобы в 2024 или 2025 получить бабки от саудитов, с законченным контрактом ушел бы бесплатно

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  3. drogba11cool 23.08.2023 21:35 # drogba11cool
    Король!

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