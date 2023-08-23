"Тоттенхэм" готовит предложение по Бреннану Джонсону

"Тоттенхэм" готовит предложение о покупке нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.

Два первых матча "Тоттенхэма" в новом сезоне Премьер-Лиги показали, что у главного тренера "шпор" Анге Постекоглу нет хоть сколько-нибудь адекватной замены ушедшему в "Баварию" Харри Кейну.



Эта ситуация подталкивает "Тоттенхэм" к выходу на трансферный рынок для приглашения нападающего, и Daily Mail утверждает, что целью номер один "шпор" на остаток летнего окна является Джонсон.



"Форест" оценивает Джонсона в 50 миллионов фунтов, ранее этим летом отказавшись продать Бреннана в "Брентфорд" за 35 млн. фунтов.



Интерес к Джонсону также сохраняют "Челси" и "Вест Хэм", однако "Тоттенхэм" выглядит наиболее привлекательным вариантом для 22-летнего валлийца.



В данный момент "Тоттенхэм" готовит свое предложение по Джонсону и открыт к идее включить в сделку кого-нибудь из своих игроков.