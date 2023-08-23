"Брентфорд" предложил 34 млн. фунтов за Гонсалеса

"Брентфорд" предложил 34 миллиона фунтов за вингера "Фиорентины" Николаса Гонсалеса.

По информации Sky Sports, Гонсалес является целью номер один "Брентфорда" на остаток лета, и ради приглашения Николаса "пчелы" готовы обновить свой трансферный рекорд.



Изначально "Фиорентина" исключала продажу Гонсалеса этим летом, однако пока итальянский клуб не ответил "Брентфорду" на предложение по 25-летнему аргентинцу.



Гонсалес выступает за "Фиорентину" после своего перехода из "Штутгарта" летом 2021, забив шесть голов в прошлом сезоне Серии А.