"Брентфорд" предложил 34 млн. фунтов за Гонсалеса

Николас Гонсалес "Брентфорд" предложил 34 миллиона фунтов за вингера "Фиорентины" Николаса Гонсалеса.

По информации Sky Sports, Гонсалес является целью номер один "Брентфорда" на остаток лета, и ради приглашения Николаса "пчелы" готовы обновить свой трансферный рекорд.

Изначально "Фиорентина" исключала продажу Гонсалеса этим летом, однако пока итальянский клуб не ответил "Брентфорду" на предложение по 25-летнему аргентинцу.

Гонсалес выступает за "Фиорентину" после своего перехода из "Штутгарта" летом 2021, забив шесть голов в прошлом сезоне Серии А.


Метки Брентфорд, Гонсалес, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2023 19:00

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