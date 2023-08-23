Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

Второй тур Премьер-Лиги получился неполноценным из-за переноса матча "Лутона" и "Бернли", но эту игру сложно отнести к категории центральных. Как "Брайтон" оказался на вершине, "Эвертон" — на дне, а "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" неожиданно обыграли "Челси" и "Манчестер Юнайтед", расскажем в традиционных итогах.





Дырявая оборона усугубляет проблемы Шона Дайча



Раздражающий звук падающих капель был фоном послематчевой пресс-конференции Шона Дайча после поражения 4:0 от "Астон Виллы". "Это усугубляет мои страдания", — сказал он, сравнив ситуацию с китайской пыткой водой. Его команда только что потерпела сокрушительное поражение в "коллективно неудачный день", когда сложно было выделить с положительной стороны хоть кого-то.



Продолжая разговор о пытках, можно назвать Дайча немного мазохистом в его желании восстановить былую форму Майкла Кина. При Дайче с Кином в основе команда набрала восемь очков из 36 возможных, без него — 13 из 24. Кроме чудесного гола в матче с "Тоттенхэмом", практически не было каких-то положительных эмоций от игры Кина, но Дайч упорно отдает ему предпочтение в связке с Тарковски, хотя у него есть молодой Брантуэйт, неплохо проявивший себя в прошлом сезоне в ПСВ и летом ставший победителем Чемпионата Европы U-19.



У Дайча, прекрасно помнящего какой может быть связка Тарковски-Кин по "Бернли", есть надежда на то, что Майкл вернется на былой уровень, но реальность такова, что он уже получил достаточно шансов. Пора придумать в обороне что-то новое, иначе разгромы, как с "Астон Виллой", будут частыми в этом сезоне у "Эвертона".



"Тоттенхэм" неплох, но команде нужен нападающий



"Тоттенхэм" неожиданно уверенно победил "Манчестер Юнайтед", и в игре команды Анге Постекоглу было немало положительных моментов. Но самая главная проблема так и не решена — замены Харри Кейна не видно, а игра Ришарлисона на острие атаки даже в победном матче намекала на то, что "шпорам" нужно выходить на трансферный рынок.



За 69 минут, проведенных на поле, Ришарлисон не нанес по воротам "Юнайтед" ни одного удара и всего 28 раз встретился с мячом, совершив восемь потерь. Наверное, стоит подождать, когда бразилец обретет уверенность, но все же он не является чистокровным форвардом, как и Сон, Кулусевски, кто-либо другой из игроков линии атаки "шпор".



С креативом и голевыми моментами у "Тоттенхэма" с нынешней полузащитой и вингерами не будет проблем, но новый наконечник атак необходим, так как Ришарлисон — скорее, еще один игрок, способный атаковать с фланга и создавать моменты для партнеров, нежели бомбардир, который даст 20+ голов за сезон.



Вялый старт "Юнайтед" становится традицией при Тен Хаге



Вялый старт "Юнайтед" — уже что-то привычное при Эрике Тен Хаге, который прошлый сезон начинал с двух поражений с общим счетом 1:6 от "Брайтона" и "Брентфорда" и с ужасной игры обороны. Затем, после небольшого перерыва, дела пошли лучше, и сейчас болельщики "красных дьяволов" ждут чего-то подобного.



В матче первого тура с "Вулверхэмптоном" команде Тен Хага удалось победить, но качество игры "дьяволов" было таким же удручающим, как и во втором тайме против "Тоттенхэма". Просто в тот раз подопечным Эрика повезло. Со "шпорами" же у "Юнайтед" многое получалось до перерыва, но реализовать свои моменты не получилось, а после пропущенных голов в рядах "дьяволов" просто началась паника.



Команда никак не могла успокоиться, что вынуждало голкипера Андре Онана постоянно говорить с партнерами и как-то приводить их в чувство. После матча он поставил под сомнение собственную ключевую роль в пропущенных голах, отметив, что вся команда испытывала нервозность и неуверенность. Нечто подобное мы уже наблюдали в начале прошлого сезона, и, вероятно, "Юнайтед" обретет уверенность вскоре — когда команда привыкнет к новому голкиперу.



Хулио Энсисо — новый парень, на котором "Брайтон" может заработать много денег



"Брайтон" уверенно победил "Вулверхэмптон" и возглавил турнирную таблицу с восемью забитыми голами в двух матчах. Играли только против потенциальных аутсайдеров, но все же результативность "чаек" на старте и то, как они легко справились с потерями Макаллистера и Кайседо, впечатляет.



Новым игроком, за которого гранды в скором времени могут отдать 70-80 миллионов фунтов, может стать 19-летний парагваец Хулио Энсисо. Он играет в более атакующей манере, чем Кайседо и Макаллистер, но обладает таких же невероятным потенциалом. Год назад "Брайтон" приобрел его в "Либертаде" всего за 10 млн. евро, и у Энсисо год ушел на адаптацию, как и у других игроков, которых скауты "чаек" привозили на "Амекс".



В матче с "Вулверхэмптоном" Энсисо отдал две голевые передачи на набравшего на старте сезона невероятную форму Солли Марча, регулярно оказывался на острие атаки, меняясь позициями с Данни Уэлбеком и эффективно сотрудничая с Марчем и Митомой, располагающимися на флангах. В атаке у "Брайтона" точно все в полном порядке, а связка Гилмор-Гросс выглядела вполне достойно в качестве замены Макаллистера и Кайседо.



Мануэль Аканджи стал бриллиантом в составе "Сити"



Когда год назад "Манчестер Сити" приобрел у "Боруссии" из Дортмунда Мануэля Аканджи, казалось, что "горожане" просто берут игрока ротации, способного закрыть несколько позиций. Во многом именно универсализм швейцарца и стал главным его качеством, которое ценит Хосеп Гвардиола. Но есть небольшой нюанс: Аканджи не просто затыкает дыры на левом фланге обороны или в опорной зоне, а играет там так, будто это его родная позиция. Причем, он может менять позиции во время матча и уверенно смотреться в любом месте на поле, где окажется.



Против "Ньюкасла" Аканджи играл на трех позициях: опорного полузащитника, центрального защитника, а иногда оказывался в роли атакующего полузащитника. И в любом амплуа Мануэль демонстрировал свой исключительный интеллект и тактическую выучку, позволяющую качественно выполнять работу практически не любой позиции.



Гвардиола уже удивлялся и восхищался ранее тем, как быстро схватывает его тактические рекомендации Аканджи, и можно смело говорить о том, что покупка этого игрока стала большой удачей для "Сити" и едва ли не самым ценным трансфером последних лет. В случае с Эрлингом Холандом все было очевидно, но купить за 17.5 млн. евро 27-летнего игрока, который станет столь важным для команды, — это мастерство высшего уровня.



Джеймс Уорд-Прауз уже посрамил технического директора "Вест Хэма"



Этим летом в "Вест Хэме" долгое время шло противостояние между менеджером Дэвидом Мойесом и техническим директором Тимом Штейдтеном, который продвигал идею покупки недорогих игроков в Европе, тогда как Мойес хотел усиливаться футболистами с опытом выступлений в Премьер-Лиге. Особенно жесткой позиция Штейдтена была по Джеймсу Уорд-Проузу, трату 30 млн. фунтов на которого он считал расточительством.



В итоге противостояние все же выиграл Дэвид Мойес, и Уорд-Проуз стал игроком "Вест Хэма", уже в первом матче за новую команду продемонстрировав, почему Мойес так хотел заполучить его и почему 30 миллионов за такого игрока — мизер. Уже на седьмой минуте своего пребывания в футболке "Вест Хэма" Уорд-Проуз отдал результативную передачу на защитника Найефа Агерда, а во втором тайме наградил голевым пасом Мичейла Антонио, который будет частым адресатом его кроссов и подач со стандартов в этом сезоне.



У "Вест Хэма" полно игроков, отлично играющих головой (Агерд, Соучек, Антонио, Зума, Огбонна), и очевидно, что такой диспетчер, как Уорд-Проуз, являющийся одним из лучших исполнителей стандартов в Премьер-Лиге, будет невероятно полезен "молоткам". Это настолько очевидно, что просто удивительно, почему Мойесу вообще пришлось что-то кому-то доказывать в клубной структуре "Вест Хэма".



Стив Купер доволен прогрессом "Форест"



"Ноттингем Форест" не был безнадежен в первом туре на поле "Арсенала", но первые свои очки набрал лишь в пятницу против "Шеффилд Юнайтед". И хоть в матче против "клинков" было несколько неприятных для "лесников" моментов, все же их победу можно назвать закономерной, даже с решающим голом на 89-й минуте.



Крис Вуд забил головой после подачи Сержа Орье то, что Купер назвал "голом Вуда", и менеджер "Ноттингема" был очень доволен результатом, с которым он более уверенно мог говорить с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом о необходимости усилить команду несколькими новичками.



"Я не уверен, что мы выиграли бы такой же матч в начале прошлого сезона, так что, возможно, менталитет команды немного улучшился," — сказал Купер. "Мне очень нравится, как мы справились с задачей".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru