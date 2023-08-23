"Сити" обдумывает покупку Матеуша Нунеша
"Манчестер Сити" изучает возможность приобретения полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша.
На прошлой неделе "Сити" был на пороге покупки полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты за 80 миллионов фунтов, однако сделка сорвалась из-за того, что в отношении бразильца было начато расследование насчет нарушений запрета на ставки.
"Сити" по-прежнему нужен полузащитник созидательного плана, потому что Кевин Де Брюйне, вероятно, вернется в строй уже в следующем году после перенесенной операции на задней поверхности бедра.
По информации The Athletic, Нунеш как раз и является одной из рассматриваемых "Сити" альтернатив Пакете.
Матеуш только прошлым летом присоединился к "Вулверхэмптону", который в борьбе за него опередил "Ливерпуль", и к настоящему моменту сыграл 41 матч за клуб с "Молинью".
Учитывая свое сложное финансовое положение, "Вулверхэмптону" будет сложно воспрепятствовать переходу 24-летнего португальца в "Сити".
Также на радаре у чемпионов Премьер-Лиги находится Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".
23.08.2023 17:00
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